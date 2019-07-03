桃空職工寫信給蔡英文：這就是勞工要自立自強的後果？

長榮空服員罷工仍在進行中。 記者曾增勳／攝影 分享 facebook 由桃園市空服員職業工會（桃空職工）發動的長榮空服員罷工事件，今（3）日邁入第14天，昨日桃空職工與長榮資方協商破局，工會寫信向蔡英文總統，表達她們在等待政府的回覆。工會在信上說，「直到今天協商仍然對於不秋後算帳無法承諾。難道這就是你說勞工要自立自強的後果？這就是「勞工自己去跟老闆說」的下場」？以下是工會寫給蔡總統信件的全文。

親愛的蔡英文總統：

我們是罷工13天的長榮空服員，2016年華航空服員罷工時，您說勞工要不是不得已，不會走上罷工，而我們同樣為了追求勞資對等協商的機會，為了改善過勞航班，為了爭取更好的勞動環境而罷工，至今已經13天了。

爭取的路上，我們非常辛苦。或許更因為我們是大部分民營勞工中的一員，對抗著全台第二大資本集團，我們清楚看到長榮航空專制威權的心態，直到今日協商仍然對於「不秋後算帳」無法承諾。難道這就是你說勞工要自立自強的後果？這就是「勞工自己去跟老闆說」的下場？

儘管艱辛，我們仍然堅持團結，我們相信台灣民主社會的精神，會支持我們罷工，支持我們爭取勞資對等，支持我們改善財團的集權，讓企業內也可以落實民主。

我們還在等待，等待您的回覆，究竟勞工爭取民主的路上，我們的政府能否給予保障我們堅持的13天，展現了團結的力量，越來越多的台灣人願意站出來支持我們，這些人民的聲音，究竟有沒有機會傳達到蔡英文總統的心裡？有沒有機會讓政府重視「勞資對等」是台灣社會應該追求的方向？

（支持）罷工中的長榮空服員敬上