長榮空服罷工協商 工會促不秋後算帳

長榮空服員罷工，勞資雙方二度協商，協商重點為不對罷工會員進行秋後算帳。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

長榮空服員罷工今天第13天，勞資雙方上午二度協商，協商重點為不對罷工會員進行秋後算帳。桃園市空服員職業工會理事長趙剛協商前表示，基本原則是「不會放棄任何會員」，如果資方追殺會員，工會一定會堅持到底。長榮航空人事副總蕭錦隆說，將盡力而為。

長榮公司與桃園巿空服員工會上午9時展開二度協商，勞動部等主管機關與會，期待雙方能達成協議。勞動部次長劉士豪在會前受訪時說，希望勞資雙方協商能夠達成最大共識。

交通部長林佳龍表示，勞資都是一家人，期待今天可以達成共識，多一天罷工不只對長榮傷害，對社會也是損害。對旅行業者希望罷工預告期入法，林佳龍表示，行政院將成立小組，對此加以研議。航空業有它的特殊性，勞資雙方爭議會很明顯影響第三者，希望罷工預告期可以更明確。

趙剛表示，放棄會員工會就沒有存在價值，談判策略將視協商而定。桃園市空服員職業工會會員代表林昱嘉也呼籲資方提出誠意、善意，跟工會友善有效溝通，今天協商重點仍希望公司具體回應不給予任何罷工會員秋後算帳的懲罰，希望能在今天簽訂團體協約，工會願意針對團協法第23條和平協議，做出善意回應。

工會表示，期待今天團協會議能和平落幕，但倘若長榮再次以「層級不夠」或延宕會議進行，不排除做出更高強度的罷工抗議。

桃園市空服員工會副秘書長周聖凱說，上午的協調會，雙方先對罷工、會員資格認定各自說明；資方希望比照機師工會版本，但工會認為應更前進，勞資雙方仍有落差，「工會希望今天落幕」，但資方態度仍強硬，需要再進一步討論。