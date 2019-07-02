長榮罷工》台式罷工其實很「溫馨」...一個台灣人親身面對韓國暴力抗爭的觀察

2019-07-02 13:00 商業周刊 蔣辛文／商業周刊



6/29編按：長榮航空與桃園市空服員職業工會進行罷工後協商，因工會堅持要求長榮撤回5/8公司發布因應罷工危機的公告，以及恢復參與罷工的會員權益至罷工前的狀態，並且不追究之前18位擅離職守宣稱罷工空服員之責任，長榮航空無法同意，因此勞資未達共識。

長榮空服員罷工。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

由於空服員出色的外表，空服員罷工常被稱為「最美麗的罷工」。在長榮罷工的集會現場，儘管豔陽高照、酷暑難耐，空服員仍有秩序地坐在帳篷內，喊喊口號、玩玩自拍；看到有人加入罷工，就開心地唱著「我們歡迎你」。

一名觀察現場罷工氣氛的勞工學者說，這是標準的「台式小確幸罷工」，跟歐洲及韓國工人持械在街頭與鎮暴警察暴力衝突相比，台灣的罷工「真是太溫馨了！」

放眼台灣，有個男人曾親眼見識過韓國罷工的兇悍程度，就是被稱為「吹哨人」的永豐銀行前總經理張晉源。

2000年至2004年，他在辜家老二辜仲瑩旗下的KGI韓國擔任董事長。他回憶，當年公司內部的工會，是參加韓國兩大全國性工會組織之一的「全國民主勞動組合總聯盟」（簡稱民主勞總）。

有次，民主勞總向旗下工會發了一個訴求的「公版」，要公司同意，其中包含加薪30%。經過多次談判，工會態度依舊強硬，後來就發動罷工，「罷工時間長達48天！」

在罷工期間，仍有一半的員工留守崗位，讓公司能維持營運，讓工會覺得罷工難以維繫。48天後，民主勞總決定發動總攻擊。

某天傍晚，張晉源得知工會動員包圍公司，他叫公司的員工趕緊下班，回家避難。夜幕低垂，工會開了一台貨櫃卡車堵住公司大門，數百工人衝上樓，占據大廳，還把公司的玻璃門用鐵鍊鎖起來，張晉源趕緊將自己反鎖在辦公室內，打電話跟總公司回報，並報警求援。

張晉源說：「我知道他們得聽從民主勞總的指示包圍公司，但他們終究是公司的員工，不是敵人，所以我沒有逃跑，而是勇敢面對他們，讓他們有台階下」。

晚上11點，他主動走出辦公室，點支菸席地而坐，跟工會溫情喊話，「我跟他們說，我是台灣人，不像韓國大財團習於迫害勞工，但希望他們能理解，公司的難為之處。」

突然間，門外傳來紛沓急促的腳步聲，大批鎮暴警察衝破玻璃門攻進大廳，跟工會成員爆發激烈衝突。在棍棒齊飛的混亂中，張晉源被幾個鎮暴警察抬了出去，終於順利脫身。

由於這段「難忘」的經驗，讓張晉源學習到，包容、對話才是與工會和平相處之道。他說，在韓國，越跟工會對抗，工會反撲的力量也越強，「我還看過工會成員把銀行董事的頭壓進水裡，逼他簽字，在街頭向鎮暴警察丟汽油彈更是家常便飯。」他說，歐洲工會暴力的程度，絕對更勝韓國，台灣人真的不用因為一起空服員罷工，就小題大作，對罷工百般撻伐。

張晉源還觀察到，工潮頻繁不僅沒有傷害韓國產業競爭力，韓國企業提高勞工待遇後，由於人事成本攀升，壓縮利潤，公司被迫要投入更多研發資金提高附加價值，進而提升毛利率。

反觀，台灣企業在低利率政策的保護下，加上根深蒂固的cost down思維，導致產業始終無法升級，薪資自然原地踏步。這也說明了，罷工對公司不見得是傷害，反而是一個轉機。

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