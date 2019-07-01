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長榮勞資協商破局 他喊話：抱丟飯碗的決心才有機會

2019-07-01 16:39聯合新聞網 綜合報導

長榮罷工事件持續延燒，資深媒體人曾建華建議空服員們，抱著可能丟飯碗的心情，才有機...
長榮罷工事件持續延燒，資深媒體人曾建華建議空服員們，抱著可能丟飯碗的心情，才有機會重傷長榮資方。圖片來源／報系資料照
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長榮空服員罷工事件延燒至今，勞方的讓步原本替結束罷工帶來一線曙光，但29日雙方協商破局，預計明（2）日再上談判桌。對此，資深記者曾建華力挺空服員，並於臉書發文建議，存著「絕不回長榮」的心理準備，拉高罷工的調子，才有機會重挫長榮。

長榮空服員開始罷工後，曾建華在臉書《一起陪長榮空服員罷工》社團中發聲相挺，並多次po文給予建議。6月29日，他在社團中分享道，多年前，長榮創辦人張榮發曾在24小時內開除了2名董事長接班人，只因他們在被詢問接任董事長的意願時，沒在第一時間答應。曾建華指出，這種「找你來是給面子」的想法正反映了長榮的奴才文化。

因此，曾建華認為，若罷工的空服員想要保住飯碗，就必須放棄罷工回去上班，但之後勢必「不會有好果子吃」，「因為長榮資方一定會對這批『投降派』極盡羞辱之能事，最終還是會被整走。」

相反地，對於想保住基本尊嚴的空服員，曾建華則建議存著「絕不回長榮」的心理準備，增加罷工的強度，雖然最後可能「魚死網破」，但必定會對長榮造成重傷。

對於曾建華的建議，許多網友留言表示贊同，「作戰就是『破釜沉舟』，不要患得患失，才能獲得勝利」、「當這一群小蝦米全部身綁炸彈，作出同歸於盡的自殺攻擊時，這種邪惡大鯨魚不死也要重傷」、「暑假將近，籌碼就在眼前了，空姐們加油」。

長榮航罷工

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