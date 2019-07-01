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罷工進入延長戰 前空姊訴：長榮從沒把空服員當人看！

2019-07-01 16:39聯合新聞網 綜合報導

長榮航空罷工邁入第十二天，前長榮空服員也在臉書發表貼文聲援罷工行動。圖／聯合報系...
長榮航空罷工邁入第十二天，前長榮空服員也在臉書發表貼文聲援罷工行動。圖／聯合報系資料照
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長榮航空罷工邁入第十二天，外界對此次罷工行動反應兩極，有人不認同空服員為了自己的利益，傷害他人的權益；也有人支持空服員站出來，勇敢為自己的權力發聲。曾擔任長榮空服員的Tia也在臉書坦言，「長榮從來就沒把空服員當人看，更別說當家人看」，以自身的經歷控訴長榮的不公對待。

Tia在臉書發文表示，她在長榮任職的三年間，因職業病椎間盤突出的緣故，有兩年半的時間都必須忍受痛楚，穿著「鐵衣」上工。對此，長榮不僅沒有半句慰問，甚至連同事罹患中耳炎，也要冒著喪失聽力的風險，一邊吃藥一邊服勤，指控長榮航空從未為空服員的健康著想。

她也在文中提到，美國911事件發生後，長榮預料航空業會受到衝擊，便要求一批空服員到公司領取資遣單，更要她們簽下「放棄自身權益，永遠不得異議的單子」。當時較資深的學姊要她們不要簽名，不料資遣費竟大幅減少，Tia控長榮惡意只用底薪三萬元來當資遣費，甚至逼她們在兩個小時內繳交制服與徽章，要她們「永遠不得再踏進來長榮」。

另一名前長榮空服員也控訴，長榮要求員工請病假需附上指定醫院的診斷證明，且需在當天將診斷證明繳交給南崁的地勤人員，待審核通過才予以病假。隨後公司制度修改，可於隔日再將診斷證明繳回，但長榮指定的醫院多為大醫院，不僅候診時間長、費用也相對高，令許多空服員選擇抱病上工。

總總的不公對待，也令當時的空服員忍無可忍，「我忍了這麼久，本來不想多事的，但是真的看不下去了」，前長榮空服員Tia在文中寫道，「只是覺得長榮不是大家想像，或是他們營造出來的假象那樣『仁慈』的公司」，藉由分享自己的親身經驗，聲援長榮空服員的罷工行動。

前長榮空服員在臉書直言，「長榮從來就沒把空服員當人看，更別說當家人看」。圖擷自／...
前長榮空服員在臉書直言，「長榮從來就沒把空服員當人看，更別說當家人看」。圖擷自／Tia個人臉書
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長榮航空長榮罷工空服員

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