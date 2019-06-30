團協卡關 長榮空服罷工進入「延長賽」

長榮空服員罷工尚未落幕！昨天歷經十四小時馬拉松式投票，桃園市空服員職業工會昨下午宣布，同意長榮提出的六點新方案，將在簽完團體協約後，宣告罷工落幕，沒想到勞資協商僅半小時即陷入僵局。由於團協簽訂卡關，也讓長榮罷工進入「延長賽」，七月二日進行下次協商。

長榮：絕不寬貸18空服員

昨晚勞資協商時，工會要求不得秋後算帳，堅持要求長榮航空，撤回五月八日公司發布因應罷工危機的公告，包含「暫停年終獎金、年度調薪、停止優待票」等，恢復參與罷工的桃空職工會員權益至罷工前的狀態，並不追究在罷工當天十八位擅離職守宣稱罷工空服員之責任，長榮強調無法同意，更堅決強調對十八名空服員「絕不寬貸」，勞資未達共識協商破局，長榮航空表示遺憾。

長榮罷工落幕一度露出曙光，但在簽署團協時卻卡關，讓罷工進入延長賽。 記者張裕珍／攝影 分享 facebook

「不秋後算帳」條款觸礁

工會則聲明，勞資原約定昨日簽訂團體協約，但雙方討論到第一條「不秋後算帳」條款即觸礁，公司並未提出具體方案，在工會提出具體條文後，公司也未回應。

長榮罷工會員從前晚十時至昨天中午，針對「同意，於簽訂團體協約後，配合工會指示終止罷工」及「不同意，願意罷工及按照本會罷工守則第十一條執行」投票。

新方案投票 兩派一夜論戰

由於工會內部意見分歧，鴿派與鷹派歷經一夜論戰，昨上午許多空服員坦言「大勢已去」，不少會員邊哭邊投票。投票截止時，工會常務監事王美心、監事黃曼鈴、理事廖以勤，更接連哽咽向現場會員坦承誤判情勢，錯過與長榮協商的時機。

廖以勤則說，在勞資不對等的社會中，面對外界批評、資方攻擊，仍撐到現在，雖然「遇到亂流」，但沒忘記初衷，若會員決定同意方案、簽訂團協，就要有尊嚴地回到天空；但若繼續罷工，將重新整隊，「慢跑到最後」。

工會幹部隨後前往桃園市政府，與資方就簽訂團協進行談判，工會強調，團協將釐清秋後算帳細項，六項方案「一條都不能讓」，並撤回對工會的提告。可惜經過近五小時折衝，晚間傳出簽訂團協卡關，工會也宣布罷工行動將持續。