想繼續撐！空姐哽咽疾呼「願為罷工剃光頭」

2019-06-29 11:51 聯合新聞網 綜合報導



長榮空服員罷工爭勞權，晚間舉行工會會員投票表決是否繼續罷工。記者許正宏／攝影 分享 facebook

桃園市空服員職業工會昨日晚間10點開始進行「罷工期間重大事項意向調查投票」，常務理事王美心直言，近十天承受巨大壓力。理事廖以勤也聲淚俱下的說，昨日與資方的會議中，工會就像小白兔一樣。結果曾為外籍旅客脫褲如廁的空服員郭芷嫣突然搶下麥克風，痛罵「聽不下去」，她要求空服員再堅持十天，「晚會、高空、剃光頭我做得到」。

桃園市空服員職業工會5名代表昨天下午與長榮航空董事長林寶水碰面，晚間10時針對長榮資方提出的6項「0628方案」進行投票，若多數會員同意該方案，將簽訂團體協約，終止罷工；若不同意，則繼續罷工。預計最快今日下午2點揭曉結果。

工會幹部幹部廖以勤（後排左三）等人昨天面會長榮航空董事長後，舉行會員投票表決是否繼續罷工。記者許正宏／攝影 分享 facebook

投票前有三名工會幹部上台談話，黃蔓鈴說，進場和公司協商的人壓力都很大，若會員選擇同意接受公司所提方案，29日她將前往勞動部進行協商、簽約，但若選擇不同意，將必須回到談判原點，也無法從現有方案再往上談。話未說完，現場會員開始鼓譟直問「為什麼？」「罷到底」。廖以勤則說，並不是要強迫會員們投下什麼選項，而是希望大家理解她們的壓力；她問「所以罷到公司倒了、沒有工作了，你們都可以接受？」

根據TVBS報導，先前幫外籍乘客擦屁股的空姐郭芷嫣也在台上表示，幹部保護會員，她會跳出來保護幹部，並一邊哭、一邊激動地問現場的空服員是否願意一起，台下則鼓動支持。郭芷嫣說，她也覺得協商很可怕，只要想到要面對資方代表就會發抖，但如果空服員們願意再給他們十天，她願意站出來，也不會退縮，郭芷嫣甚至表示「有事我來扛，晚會、高空、剃光頭我做得到」。

空服員工會內部意見分歧，郭芷嫣搶麥喊話「如果要罷到底，我郭芷嫣在這裡等你們」。記者陳夢茹／攝影 分享 facebook