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不對稱的資訊戰：長榮空服員罷工中艱難的一役

一個比一個辣！長榮張景嵐、賴琳恩 「最美」罷工是真的

2019-06-28 21:38聯合新聞網 綜合報導

長榮空服員罷工進入第九天，大量航班受到衝擊取消，許多旅客抱怨連連，網路上更有不少人批評罷工的空姐們為「一群不知感恩的小公主」。但隨著媒體報導，網友發現靜坐現場竟有「女神級」素人，不只身材一極棒，長相清秀、貌似許多亮麗藝人。

Becky時常在instagram上分享旅遊、美妝保養、美食以及生活照，被粉絲譽...
Becky時常在instagram上分享旅遊、美妝保養、美食以及生活照，被粉絲譽為「長榮賴琳恩」。圖擷自／instagram
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Becky時常在instagram上分享旅遊、美妝保養、美食以及生活照，被粉絲譽...
Becky時常在instagram上分享旅遊、美妝保養、美食以及生活照，被粉絲譽為「長榮賴琳恩」。圖擷自／instagram
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一雙圓圓大眼，Becky留有浪漫的長髮，標準的瓜子臉上笑容清純可愛，她在社群平台instagram上PO出罷工的最新消息，也被網友發現她人就在靜坐現場。Becky時常在instagram上分享旅遊、美妝保養、美食以及生活照，追蹤人數高達2萬人，是空姐中的知名網路紅人，也被粉絲譽為「長榮賴琳恩」。

除了長榮賴琳恩，在罷工的一票空姐中，還有一位「長榮張景嵐」；與甜美可人的Becky不同，一雙纖細的修長美腿上配有傲人上圍。這位暱稱為「花子」的長榮空姐，在instagram上的追蹤人數近8萬人，除了喜歡分享美食外，還會大方上傳小露酥胸的街拍，不只展現姣好身材，穿衣品味也十分吸睛。

暱稱為「花子」的長榮空姐，在instagram上傳小露酥胸的街拍，不只展現姣好身...
暱稱為「花子」的長榮空姐，在instagram上傳小露酥胸的街拍，不只展現姣好身材，穿衣品味也十分吸睛。圖擷自／instagram
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暱稱為「花子」的長榮空姐，在instagram上傳小露酥胸的街拍，不只展現姣好身...
暱稱為「花子」的長榮空姐，在instagram上傳小露酥胸的街拍，不只展現姣好身材，穿衣品味也十分吸睛。圖擷自／instagram
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原本僵持不下的罷工行動在今天出現轉機，勞資各退一步，有望在明天工會的投票後，另行簽定團體協約共識，「最美罷工」有機會落幕。而網友關注的焦點，也從罷工訴求與結果，延燒至在現場的女神級空姐，意外開展罷工的番外篇。

網友發現靜坐現場竟有女神級空姐，長相貌似許多亮麗藝人，被粉絲譽為長榮張景嵐（左）...
網友發現靜坐現場竟有女神級空姐，長相貌似許多亮麗藝人，被粉絲譽為長榮張景嵐（左）與長榮賴琳恩（右）。圖擷自／instagram
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罷工空姐長榮空服員
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