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長榮空服罷工 工會退讓等資方回談判桌

2019-06-27 14:11聯合晚報 記者曹悅華曾增勳／連線報導

長榮空服員罷工進入第八天，參與罷工的空服人員情緒高昂。 記者曾吉松／攝影
長榮空服員罷工進入第八天，參與罷工的空服人員情緒高昂。 記者曾吉松／攝影
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長榮空服員罷工進入第八天，桃園市空服員職業工會上午提出新協商對案，不堅持調整日支費，同意不以薪酬作為禁搭便車差別待遇，同意以勞資會議和每季董總會議取代之前的勞工董事訴求。

外界看工會上午提出的新協商對案，已較罷工初始的訴求退讓，接下來就看長榮資方何時願意回到談判桌。

長榮航空發言人陳耀銘說，工會有提到已把正式方案交予勞動部與交通部，不過因為公司還沒有收到勞動部轉交過來的方案，會等正式收到與內部同仁研議，再看是否重啟談判。

工會昨晚經過內部三個梯次討論會議，彙整會員意見，在先前勞資談判三大癥結點上都做了調整。

工會提出新協商具體對案如下，第一，過勞航班同意不在九條航班爭執，只在東京、北京航線增加過夜月分，全面檢討現行包月方案，提出配套調。

第二，勞工參與治理部分，工會接受公司每月勞資會議，每季董總會議、每半年檢討組員班表及服務流程，提供勞工相關必要資訊，例如年度招募計畫及會影響全體會員權益資訊。

關於原有日支費爭議，工會也不堅持調整日支費，同意採公司以飛安服勤津貼項目，不堅持調整日支費，但在核發趟數、長短程計算單位及數額仍待商議。

第四，在禁搭便車爭議，工會同意不以薪酬為禁搭便車差別待遇，以其他促進工會團結方案代替。

工會表示，這項新的協商具體對案，工會將依勞動部建議，初步具體提案今天上午提交勞動部、交通部，期能儘早與長榮航空公司開啟協商，解決此次爭議。

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