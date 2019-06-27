女醫師嗆空服員「只會在天空端盤子」引萬人戰翻

2019-06-27 10:07 聯合新聞網 綜合報導



長榮航空空服員罷工仍在持續。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

長榮空服員罷工已邁入第8天，日前有長榮內勤不滿罷工而遭空姐酸，引發網友熱議，現又有一名自稱醫師的女網友在《爆怨公社》發文，怒嗆空服員「只會在天空端盤子、推餐車」，轟空服員工作並沒有護理師辛苦，引爆論戰。

女網友PO文指出，「這些小公舉（小公主）除了在天空上端盤子、推餐車，我還真想不出你們有什麼無可取代之處？今天若是小護士罷工我一定到場一起舉布條，我怕打針會痛痛，因為有經驗跟沒經驗差很多，至於誰送餐給我，有經驗跟沒經驗有差嗎？」

女網友PO文嗆長榮空服員罷工。圖／取自《爆怨公社》 分享 facebook

她還表示，「外語能力如何？Hamlet，Othello，King Lear，Macbeth，要我說故事給你聽嗎？我幹嘛不去考空服員？我有這麼廉價嗎？當護理人員可惜，我太會考試了當了醫師」。

女網友更嗆「擦個屎都能上頭條，都能憂鬱，都能創傷症候，醫護人員手挖屎，血噴面，左捧心，右撈腸，跟誰抗議過勞？跟誰去罷工？病患嗎？」

貼文用詞嗆辣吸引了1.1萬人，挺罷工及反罷工的網友也熱烈回應，有人認為「哪家醫院的怎不說來聽聽？」、「就是有你這種人才導致社會有歧視狀況」、「別把醫生全部拖下水！」、「確定有醫師證照嗎？」、「記得以後上飛機盤子自己端」。不過也有人認為「都很辛苦，沒有什麼好炮的」、「真的還有很多職業需要罷工，時間長薪水低」、「醫護的環境真的也很差」。