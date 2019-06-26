酸地勤「這臉能考上空服員」 正妹空姐正面照曝光

2019-06-26 22:33 聯合新聞網 綜合報導



網友搜出空姐正面照。 圖／翻攝自PTT 分享 facebook 桃園市空服員職業工會20日下午4時起，對長榮航空發動罷工，至今邁入第7天。就有一名長榮內勤不滿罷工，20日嗆空姐「不爽做我來做」，結果引發一名空姐在臉書反嗆「我本來94我媽的寶貝啊」、「妳以為妳這張臉能考上空服員嗎」引發熱議。雖然嗆人的空姐事後有出面道歉，不過「一言既出，駟馬難追」，該名空姐只好將臉書及IG關閉避風頭，卻依然抵擋不了網友和鄉民的圍剿，讓其正面美照在PTT曝光。

網友在PTT貼出截圖，嗆人的空姐24日晚間在臉書道歉說「帶有情緒的字眼，僅代表我個人，謝謝大家的指教，狗咬我我不應該咬回去，是我失言了。」眼尖的網友還發現，過一會該空姐還編輯臉書動態，把「狗咬我我不應該咬回去」改成「別人開我一槍我不應該開回去」，由於曾經暗指對方是「狗」，還是止不住鄉民熱烈討論，留言罵說「叫妳回去當寶貝是哪裡開槍......妳可是說人家是牛鬼蛇神」、「言語攻擊同事可以開除吧」。

如今即便該名空姐已將臉書及IG關閉，不過仍有網友將她日前PO在IG的正面照搜出放上PTT曝光，有網友誇讚她五官深邃、身材火辣，也有網友不客氣留言「貪婪公主的嘴臉真的很噁」、「先問有沒有整形」、「外表長得漂亮，內心卻是醜陋，可憐」。

空姐一開始嗆內勤長相的臉書動態。 圖／翻攝自PTT 分享 facebook

嗆人空姐修改前後的道歉文。 圖／翻攝自PTT 分享 facebook

網友搜出空姐正面照。 圖／翻攝自PTT 分享 facebook