薪水福利比空服員差？ 不是她們不該罷工而是「你要罷工的理由」

2019-06-25 14:26 聯合新聞網 綜合報導



長榮空服員罷工進入第6天，現場罷工的長榮空服員舉手喊口號，一起加油打氣。記者蘇健忠／攝影 分享 facebook

長榮空服員罷工邁入第6天，不少航班被迫取消，引發外界對此持正反不同意見。有人支持勞工站出來爭取自己的權益，也有人認為空服員薪水福利都比其他勞工高，批評空服員罷工「自私自利」。但是知名律師、中原大學講師吳俊達則在臉書表示，不論空服員的工時、薪水、福利有多好，都無法成為他們不該罷工的理由，「麻煩你叫醒一下大腦」。

長榮航空勞資協商破局，在5月13日啟動罷工投票至6月7日投票結果出爐，近3000名長榮空服員投下罷工同意票，因此開始維持至今6天的罷工。然而自從空服員罷工後，有民眾認為長榮航空給的薪資福利條件已經很好，空服員們怎麼可以進行罷工，更有人批評「不爽不要做」。吳俊達表示，工時比她們長、薪水比她們低、福利比她們差，並不能成為「她們不該罷工」的理由。更直言，這些反而「應該是你要罷工的理由」。他更另外在臉書發了一篇文章表示，就是因為這些空服員的薪水稍微高點，才有能力可以咬牙站出來，挺身對抗資方的專制管理。

對此，有網友表示反對罷工的民眾是因為「沒有勇氣罷工，所以看別人罷工很不爽」，還有網友表示「奴性深根他們腦中」。也有網友直言長榮已經知道他們會罷工，「為什麼我們在買機票時不警告我們」。另外有網友感嘆，薪水相對差的應該是地勤業務人員，卻似乎「比較站在資方立場」。