「我就是不爽走人」 長榮前空姐揭外人看不見的高壓血汗

2019-06-25 14:01 聯合新聞網 綜合報導



長榮空服員罷工進行到第六天，對於罷工各界立場和解讀皆有不同，長榮其他員工和空服員的衝突也持續發生。昨日一名前長榮空姐在「一起陪長榮空服罷工」臉書社團發文，以過來人的身份細述長榮對待員工的方式。對於「不爽不要做」的酸言酸語，她以自身離職的過程回應「這公司不會輕易放過你」。

長榮前空姐分享自身的「長榮經驗」，表示身在其中事情絕對沒有「不爽做不要做」這麼簡單。圖擷自 FB: 一起陪長榮空服罷工 分享 facebook

鄭姓前空服員已於20多年前離開長榮，她表示因為太了解這家公司，知道長榮資方不會讓步、罷工有可能會失敗，但是「不管能不能成功，至少要讓大家認識這家台灣之光航空公司是如何對待員工」。

1993年以社會新鮮人身份至長榮報到的她先進行了三個月的訓練，「沒期待舒服的受訓，但也沒想過是集中營的苦悶壓抑的當兵」，嚴格的訓練期後她開始正式擔任空姐。起初因為沒有經驗，她覺得職場上遇到的不合理「所有公司都一樣吧」，但是漸漸的「生病請假被刁難是常態、生病也不敢請假、不聽話班表被拉黑等著飛到精疲力盡、早早安排特休也可以沒理由被異動」，諸多的不滿讓她在1995年提出解約，雖然早知違約賠償天經地義「當賠償明細在眼前時，真的傻眼」。

她形容當時「我決定賠錢走人連家人朋友都無法理解，這是大公司阿！這公司福利待遇很好了阿！直到最後大家看到長榮追討違約金真面目才說，這公司怎麼這麼過份！」。除了受訓及實習薪資全數賠償，實習期間的飛航任務還要賠償該航段乘客機票的費用，在哪個艙等服務就賠該艙等的機票錢「雖然我是工作得要死不活的累，連crew椅子都沒坐到什麼，但我要賠坐都沒坐到的乘客機票」，面對在訓練中心三個月中「每一餐餐費、住宿費、制服、行李箱回收、工作穿破的絲襪、還有床單棉被洗滌費，水費，電費......」通通都要賠，條目細到讓她了解「每一分錢長榮都要討回去，不管妳飛了一年多，有沒有為公司服務」、「不爽想輕鬆走人，妳想得美！」。

雖然她個人屬於「不爽走人」，但聽說有些同事「都已經有職業傷害、生病了，公司還是要求解約賠償」。她舉出這些例子是想說明「不爽不要做很好說，不爽卻不能輕易不要做」，因為「這公司不會允許妳、不會輕易放過你，因為他是天他最大，他沒fire妳哪容得你自己說不做！」。

她認為「從投資人或乘客角度，長榮絕對是好公司…但這背後的高壓血汗公司媒體都不會報導，只有身在其中的人才知道」，申明「罷工決定對空服員是很不容易的」、「他們是拿身家提頭去罷工的…長榮肯定會秋後算賬，對付他們，他們為何還要這麼做」，希望大家知道罷工的空服員們是忍了多久才有這樣的機會「請大家支持他們」。

看完她的發文，有網友表示「為空服員覺得心疼想哭」，也有現役空服員回應「學姊訴說20幾年的事，跟現在入場也一樣耶」、「真的只有進了長榮才懂長榮...」。這篇文章被轉貼到「爆怨公社」後也有網友提出不同看法「讀軍校不也是一樣嗎，花錢栽培你讀書，不讀了也是要賠償給國家啊」、「自己簽的合約不合理為什麼要簽？ 要離開覺得不合理就提告啊！」。