親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
長榮航空罷工
長榮罷工衝擊
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

柬埔寨「中資違建倒塌案」：4中國商人被捕 已知28死

網路直播／福衛7號14:30發射升空 見證台灣科技奇蹟

「我就是不爽走人」 長榮前空姐揭外人看不見的高壓血汗

2019-06-25 14:01聯合新聞網 綜合報導

長榮空服員罷工進行到第六天，對於罷工各界立場和解讀皆有不同，長榮其他員工和空服員的衝突也持續發生。昨日一名前長榮空姐在「一起陪長榮空服罷工」臉書社團發文，以過來人的身份細述長榮對待員工的方式。對於「不爽不要做」的酸言酸語，她以自身離職的過程回應「這公司不會輕易放過你」。

長榮前空姐分享自身的「長榮經驗」，表示身在其中事情絕對沒有「不爽做不要做」這麼簡...
長榮前空姐分享自身的「長榮經驗」，表示身在其中事情絕對沒有「不爽做不要做」這麼簡單。圖擷自 FB: 一起陪長榮空服罷工
分享

鄭姓前空服員已於20多年前離開長榮，她表示因為太了解這家公司，知道長榮資方不會讓步、罷工有可能會失敗，但是「不管能不能成功，至少要讓大家認識這家台灣之光航空公司是如何對待員工」。

1993年以社會新鮮人身份至長榮報到的她先進行了三個月的訓練，「沒期待舒服的受訓，但也沒想過是集中營的苦悶壓抑的當兵」，嚴格的訓練期後她開始正式擔任空姐。起初因為沒有經驗，她覺得職場上遇到的不合理「所有公司都一樣吧」，但是漸漸的「生病請假被刁難是常態、生病也不敢請假、不聽話班表被拉黑等著飛到精疲力盡、早早安排特休也可以沒理由被異動」，諸多的不滿讓她在1995年提出解約，雖然早知違約賠償天經地義「當賠償明細在眼前時，真的傻眼」。

她形容當時「我決定賠錢走人連家人朋友都無法理解，這是大公司阿！這公司福利待遇很好了阿！直到最後大家看到長榮追討違約金真面目才說，這公司怎麼這麼過份！」。除了受訓及實習薪資全數賠償，實習期間的飛航任務還要賠償該航段乘客機票的費用，在哪個艙等服務就賠該艙等的機票錢「雖然我是工作得要死不活的累，連crew椅子都沒坐到什麼，但我要賠坐都沒坐到的乘客機票」，面對在訓練中心三個月中「每一餐餐費、住宿費、制服、行李箱回收、工作穿破的絲襪、還有床單棉被洗滌費，水費，電費......」通通都要賠，條目細到讓她了解「每一分錢長榮都要討回去，不管妳飛了一年多，有沒有為公司服務」、「不爽想輕鬆走人，妳想得美！」。

雖然她個人屬於「不爽走人」，但聽說有些同事「都已經有職業傷害、生病了，公司還是要求解約賠償」。她舉出這些例子是想說明「不爽不要做很好說，不爽卻不能輕易不要做」，因為「這公司不會允許妳、不會輕易放過你，因為他是天他最大，他沒fire妳哪容得你自己說不做！」。

她認為「從投資人或乘客角度，長榮絕對是好公司…但這背後的高壓血汗公司媒體都不會報導，只有身在其中的人才知道」，申明「罷工決定對空服員是很不容易的」、「他們是拿身家提頭去罷工的…長榮肯定會秋後算賬，對付他們，他們為何還要這麼做」，希望大家知道罷工的空服員們是忍了多久才有這樣的機會「請大家支持他們」。

看完她的發文，有網友表示「為空服員覺得心疼想哭」，也有現役空服員回應「學姊訴說20幾年的事，跟現在入場也一樣耶」、「真的只有進了長榮才懂長榮...」。這篇文章被轉貼到「爆怨公社」後也有網友提出不同看法「讀軍校不也是一樣嗎，花錢栽培你讀書，不讀了也是要賠償給國家啊」、「自己簽的合約不合理為什麼要簽？ 要離開覺得不合理就提告啊！」。

長榮罷工空服員空姐
上班族零食金~小編幫你出！超商購物金等你領→

相關新聞

資方用喇叭播「長榮頌」 空服員：不覺得很像軍歌嗎？

2019-06-25 13:48

長榮勞資何時重回談判桌 陳其邁：距離已越來越近

2019-06-25 12:44

「長榮罷工我非常有意見」 柯文哲：這是政府無能的表現

2019-06-25 12:37

為何不能不爽走人？ 長榮前空姐說出切身之痛

2019-06-25 12:12

長榮罷工如何拿回三寶？ 工會：下午律師出面說明

2019-06-25 11:39

華航空姐聲援長榮罷工 嘆：3年後還是一樣

2019-06-25 10:28

薪水福利比空服員差？ 不是她們不該罷工而是「你要罷工的理由」

2019-06-25 14:26

長榮空服罷工提前重新投票？ 工會這樣說

2019-06-25 10:00

空服員工會拒還罷工三寶 恐現「退會潮」

2019-06-25 09:34

25年前曾為長榮罷工和父大吵 他嘆：資方恫嚇手法沒變

2019-06-25 06:06

支持長榮空服員罷工 立委鍾孔炤到場加油

2019-06-25 01:00

工會軟化 長榮罷工有協商空間

2019-06-25 00:42

新聞眼／民航3年3罷工…勞資對話 政治該收手

2019-06-25 00:30

長榮勞資協商露曙光？工會讓步 3歧見可談

2019-06-25 00:29

招200新血 發22K獎金…長榮軟硬兼施

2019-06-25 00:19

工會控15挺罷工空服員困國外 長榮這麼說

2019-06-25 00:11

長榮空服員罷工五天工會軟化：禁搭便車、勞工董事、日支費都可談

2019-06-24 22:11

長榮拿40委託書向工會領三寶無功 1空服員親領也被拒

2019-06-24 21:09

長榮航總座：願以飛安服勤獎金 增加空服員收入

2019-06-24 19:22

長榮將發22K「年中獎金」 罷工空服員也可拿

2019-06-24 18:54

改編經典名曲 罷工空服員齊唱《過勞的意義》回擊長榮

2019-06-24 18:51

長榮空服罷工引發部分地勤不滿 相挺標語化解對立

2019-06-24 16:40

長榮地勤投書總統 稱非「資方奴、資方狗」

2019-06-24 16:34

影／長榮空服員搞罷工 地勤忙善後

2019-06-24 16:09

長榮空服員罷工耗體力 工會：今起每班12小時縮為8小時

2019-06-24 15:57

長榮勞資協商有望 勞動部：已促成雙方接觸

2019-06-24 15:16

罷工法律戰／長榮告工會 法院待補裁判費

2019-06-24 14:50

空服員受困國外？長榮：在外站表明罷工才會停供餐宿

2019-06-24 14:32

增訂罷工預告期？ 政院人士：長榮罷工落幕後再談

2019-06-24 13:42

長榮將公布7月停飛航班 空服罷工戰線恐延長

2019-06-24 13:38

勞長探視罷工行動PO臉書 遭洗版

2019-06-23 23:42

這場空服員罷工角力戰 雙方比氣長

2019-06-23 23:41

桃園空服員工會聲明 日支費可協商

2019-06-23 23:41

整理包／什麼原因？ 逼長榮空服員走上罷工這條路

2019-06-23 21:40

長榮今再取消113航班

2019-06-23 00:05
看更多

熱門文章

空服員工會拒還罷工三寶 恐現「退會潮」

2019-06-25 09:34

為何不能不爽走人？ 長榮前空姐說出切身之痛

2019-06-25 12:12

長榮航總座：願以飛安服勤獎金 增加空服員收入

2019-06-24 19:22

長榮空服員罷工五天工會軟化：禁搭便車、勞工董事、日支費都可談

2019-06-24 22:11

長榮將發22K「年中獎金」 罷工空服員也可拿

2019-06-24 18:54

25年前曾為長榮罷工和父大吵 他嘆：資方恫嚇手法沒變

2019-06-25 06:06

長榮航空將招募新空服員 工會不滿霸道態度

2019-06-24 17:46

沒搞懂計算方式 勞保老年給付恐少領了

2019-06-24 16:41

長榮拿40委託書向工會領三寶無功 1空服員親領也被拒

2019-06-24 21:09

鐵了心拉長罷工戰線 長榮取消航班新增至7月2日

2019-06-24 15:44

華航空姐聲援長榮罷工 嘆：3年後還是一樣

2019-06-25 10:28

長榮勞資協商露曙光？工會讓步 3歧見可談

2019-06-25 00:29

林志玲閃婚，為「企業併購」立下的4個完美示範：時機、互補、保密、速度

2019-06-24 14:52

長榮空服員罷工疑偷跑 拖累500多名旅客行程延誤

2019-06-24 19:55

勞退自提率僅7％ 學者：民眾退休觀念有誤

2019-06-25 06:00

長榮空服罷工提前重新投票？ 工會這樣說

2019-06-25 10:00

長榮罷工如何拿回三寶？ 工會：下午律師出面說明

2019-06-25 11:39

18名空服員報到後罷工 長榮航空列曠職

2019-06-25 03:36

「長榮罷工我非常有意見」 柯文哲：這是政府無能的表現

2019-06-25 12:37

長榮空服員罷工耗體力 工會：今起每班12小時縮為8小時

2019-06-24 15:57

金價驚驚漲 台銀黃金存摺賣出量大增

2019-06-24 23:56

長榮空服罷工 6月29日至7月2日取消194航班

2019-06-24 21:00

招200新血 發22K獎金…長榮軟硬兼施

2019-06-25 00:19

新聞眼／民航3年3罷工…勞資對話 政治該收手

2019-06-25 00:30

長榮空服罷工引發部分地勤不滿 相挺標語化解對立

2019-06-24 16:40

長榮地勤投書總統 稱非「資方奴、資方狗」

2019-06-24 16:34

工會控15挺罷工空服員困國外 長榮這麼說

2019-06-25 00:11

系統性銀行 五家將入列

2019-06-24 23:50

黃金漲很兇、黃金存摺交易熱 專家建議這樣布局

2019-06-24 19:42

罷工法律戰／長榮告工會 法院待補裁判費

2019-06-24 14:50

長榮勞資協商有望 勞動部：已促成雙方接觸

2019-06-24 15:16

空服員罷工旅遊業損失逾億 不模糊焦點25日遊行暫緩

2019-06-24 16:47

定義長照工具、退休型商品 養老型儲蓄險可望不下架

2019-06-24 23:17

凡事皆可談 但這兩個訴求長榮絕不退讓！

2019-06-24 23:51

長榮「年中」獎金 6月30日前仍任職罷工員工也可得

2019-06-24 18:59

工會軟化 長榮罷工有協商空間

2019-06-25 00:42

支持長榮空服員罷工 立委鍾孔炤到場加油

2019-06-25 01:00

影／長榮空服員搞罷工 地勤忙善後

2019-06-24 16:09

625上街「反罷工」取消 旅行全聯會：怕成勞資雙方打手

2019-06-24 16:27

「罷工絕非不可抗力」 政院：長榮應補償旅客

2019-06-25 00:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top