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華航空姐聲援長榮罷工 嘆：3年後還是一樣

2019-06-25 10:28聯合新聞網 綜合報導

曾任華航空服員的Zoe在臉書粉專上發文聲援長榮空服員，認為同為勞工的人，不應用惡...
曾任華航空服員的Zoe在臉書粉專上發文聲援長榮空服員，認為同為勞工的人，不應用惡言指責行使合法罷工權的空姐們。圖截自臉書
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長榮空服員罷工邁入第6天，外界對此褒貶不一，有人批評空服員自私自利，但也有人支持他們爭取權益。一名曾任職於華航的空姐Zoe，回想起3年前華航罷工的點滴，在臉書上發文聲援長榮空服員，直言「空服員沒有你們想像的這麼爽」。

前華航空姐Zoe目前經營youtube頻道、臉書粉絲專頁《一名空姐的流水帳日記》，擁有不少粉絲，前段時間還出書分享空服員的生活。23日上午，Zoe在粉專上po文聲援長榮空服員罷工行動，感嘆「想起2016年我們也坐在南京東路曬太陽，晚上還夜宿南京東路，三年後沒想到還是一樣」。

Zoe在文中提到，許多人批評罷工的空姐「不爽不要做」、「貪得無厭」，甚至口出惡言，但是換個角度想，「若不是勞工勞動環境惡劣，勞工心聲沒有被聽到，誰沒事想要去外面淋雨、曬太陽，還要冒著被秋後算帳的風險？」她也以婚姻比喻，「如果你跟你的另一半意見不合，你會說不爽就離婚嗎？」

Zoe表示，在台灣的勞動環境之下，各行各業都很苦，一般勞工除了罷工之外，沒有什麼籌碼能和資方談，而且長榮空服員在先前多次談判破裂時，早已預告可能會罷工，但事情發生之後，這些合法罷工的空服員，卻承受很多來自其他勞工的指責，讓Zoe不禁納悶，「在歐美行使罷工權是很稀鬆平常的事，真的只有在台灣可以看到同為勞工的人，指責其他勞工不該行使合法罷工權」。

文末，Zoe直言「空服員沒有你們想像的這麼爽」，期盼「台灣所有勞工的勞動環境都可以越來越好，然後勞工意識都可以抬頭」，也希望長榮勞資雙方也可以重啟談判，盡早結束罷工事件。

對此，不少網友在下方留言力挺，「如果連身處在這個『相對』高薪行業的從業人員都得使用罷工這種手段了，我們該關心的不該是背後的原因以及公司治理上出現了什麼問題嗎？」、「台灣人的勞權常識有待加強，支持你們，加油」。但也有網友不贊成Zoe的說法，甚至揚言要退追蹤，「我尊重那些空姐合法罷工的權利，但沒必要逼大家全盤接受那些罷工的訴求吧」、「本來很喜歡妳的說...絕對馬上退追蹤」。

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