親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
長榮航空罷工
長榮罷工衝擊
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

新聞眼／民航3年3罷工…勞資對話 政治該收手

2019-06-25 00:30聯合報 本報記者吳姿賢蔡惠萍

長榮自砍逾千航班拉長戰線，工會則逐步鬆動讓出討論空間，圖為長榮飛機停放停機坪。圖...
長榮自砍逾千航班拉長戰線，工會則逐步鬆動讓出討論空間，圖為長榮飛機停放停機坪。圖／聯合報系資料照片
分享

長榮航空罷工進入關鍵期，面對罷工，長榮不改強硬態度，昨天一方面大動作宣布招募空服員，同時發出內部信發「年中獎金」，罷工者人人有分，恩威並施。隨著長榮果斷自砍上千航班拉長戰線，工會逐步鬆動讓出討論空間，雙方重啟協商日不遠。相較於前兩次罷工，這一回，外界看到了一次迥然不同的攻防模式。

國內民航界史無前例三年三度罷工，但前兩次政治力介入太深。二○一六年華航空服員發動首次民航界罷工，正值政黨輪替，蔡政府為順勢拔除馬政府華航人馬，全盤接收空服員七項訴求，導致華航成本暴增，更揭開民航界罷工潮序幕。

今年二月華航機師罷工延燒七天，華航因前車之鑑原擬寸步不讓，但逢年節出國人潮蜂擁，政府為恢復疏運平息民怨，交通部再度強硬主導協商。華航「半公半民」的畸形體質，只能任由政治力捏塑。

前兩次政治力強勢介入帶來無窮後遺症，勞資歧見本就需要溝通，但政府跳過專業、跳過對話，反讓雙方失去理性談判、進一步了解彼此底線的機會，勞資衝突愈疊愈高，也為下一次勞資糾紛埋下薪火。

這一回，長榮不是華航，作為一家純民營的公司，必須對股東負責、永續經營，無法慷國庫之慨最後由全民埋單，也因此除了作為勞資爭議的主管機關勞動部及地方勞動局，政治能介入的空間極為有限，但也因為如此，讓勞資有機會藉此好好檢視彼此的歧見，設法在「你退我進」、「你進我退」中找到勞資可以迴旋的空間。

國外政府介入航空勞資糾紛常處於幕後，也僅止於協調，以二○一一年澳航因罷工一度全球停飛為例，澳洲當時以準司法機構澳洲公平工作委員會透過調解等非訴訟手段尋求解方，因全球民航管制趨勢是放鬆經濟、加強安全，跟經濟有關的勞資糾紛，少見政府影子。

民航界三年三度罷工，政府應學到一課，在勞動意識愈蓬勃的今日，應收起政治之手讓勞資彼此對話，才能讓勞資議題愈來愈健康。

罷工華航長榮航空業何煖軒
上班族零食金~小編幫你出！超商購物金等你領→

相關新聞

長榮勞資協商露曙光？工會讓步 3歧見可談

2019-06-25 00:29

招200新血 發22K獎金…長榮軟硬兼施

2019-06-25 00:19

支持長榮空服員罷工 立委鍾孔炤到場加油

2019-06-25 01:00

工會控15挺罷工空服員困國外 長榮這麼說

2019-06-25 00:11

長榮空服員罷工五天工會軟化：禁搭便車、勞工董事、日支費都可談

2019-06-24 22:11

長榮拿40委託書向工會領三寶無功 1空服員親領也被拒

2019-06-24 21:09

長榮航總座：願以飛安服勤獎金 增加空服員收入

2019-06-24 19:22

長榮將發22K「年中獎金」 罷工空服員也可拿

2019-06-24 18:54

改編經典名曲 罷工空服員齊唱《過勞的意義》回擊長榮

2019-06-24 18:51

長榮空服罷工引發部分地勤不滿 相挺標語化解對立

2019-06-24 16:40

長榮地勤投書總統 稱非「資方奴、資方狗」

2019-06-24 16:34

影／長榮空服員搞罷工 地勤忙善後

2019-06-24 16:09

長榮空服員罷工耗體力 工會：今起每班12小時縮為8小時

2019-06-24 15:57

長榮勞資協商有望 勞動部：已促成雙方接觸

2019-06-24 15:16

罷工法律戰／長榮告工會 法院待補裁判費

2019-06-24 14:50

空服員受困國外？長榮：在外站表明罷工才會停供餐宿

2019-06-24 14:32

訂罷工預告期？政院：罷工落幕後再談

2019-06-24 14:31

長榮空服員罷工第5天 小股東向空服員嗆聲

2019-06-24 14:31

長榮航總經理：罷工權沒落日 逼公司關門

2019-06-24 14:31

增訂罷工預告期？ 政院人士：長榮罷工落幕後再談

2019-06-24 13:42

長榮將公布7月停飛航班 空服罷工戰線恐延長

2019-06-24 13:38

罷工會外戰 空姐酸地勤：你以為你這張臉能考上空服員嗎？

2019-06-24 13:12

長榮航：希望今年全年不要虧損

2019-06-24 12:45

受2萬家庭仰賴絕不輕言停業 長榮航：絕不接受這兩件事

2019-06-24 12:41

長榮航列「十大抹黑訊息」 反擊空服員工會連日指控

2019-06-24 12:30

長榮航：今年將首次招募男性空服員

2019-06-24 12:19

長榮罷工地勤忙碌 總經理孫嘉明哽咽道謝

2019-06-24 11:53

長榮總座：每個工作都很辛苦 不適合就別來應徵

2019-06-24 11:51

長榮空姐罷工小股東嗆聲 高台罷工空姐：儘速協商

2019-06-24 11:46

政院定調：空服員罷工不是不可抗力 長榮航空應補償

2019-06-24 11:44

長榮航空 列舉十大工會抹黑事項

2019-06-24 11:40

遭酸怎不去華航應徵 長榮空服回嗆：我們正在做不爽不要做這件事

2019-06-24 11:34

影／長榮空服質疑資方打壓罷工 讓外站組員受困維也納

2019-06-24 11:31

影／不簽放棄罷工不准回？空姊母淚崩 長榮說是調度

2019-06-24 11:29

長榮航空反擊 痛批桃空職工才是假訊息製造者

2019-06-24 11:17

長榮航股東會全面戒備 順利通過各項議案

2019-06-24 11:07

長榮航空：最快26日公布7月停飛班表

2019-06-24 11:01

反制罷工 長榮航空罕見點名媒體批評

2019-06-24 10:37

長榮航空會對罷工事件讓步？看這幾年營運成果就知道了

2019-06-24 10:14
看更多

熱門文章

罷工會外戰 空姐酸地勤：你以為你這張臉能考上空服員嗎？

2019-06-24 13:12

長榮空服罷工 為何工會力爭提高日支費？這篇詳細解析

2019-06-24 10:11

長榮招新空服員取代罷工者？交部回應了

2019-06-24 12:15

遭酸怎不去華航應徵 長榮空服回嗆：我們正在做不爽不要做這件事

2019-06-24 11:34

長榮航總座：願以飛安服勤獎金 增加空服員收入

2019-06-24 19:22

影／不簽放棄罷工不准回？空姊母淚崩 長榮說是調度

2019-06-24 11:29

長榮將發22K「年中獎金」 罷工空服員也可拿

2019-06-24 18:54

長榮空服員罷工五天工會軟化：禁搭便車、勞工董事、日支費都可談

2019-06-24 22:11

鐵了心拉長罷工戰線 長榮取消航班新增至7月2日

2019-06-24 15:44

長榮航空將招募新空服員 工會不滿霸道態度

2019-06-24 17:46

長榮拿40委託書向工會領三寶無功 1空服員親領也被拒

2019-06-24 21:09

「世上哪有這種事」賴正鎰籲修法禁止職業工會發起罷工

2019-06-24 12:34

反制罷工 長榮航空罕見點名媒體批評

2019-06-24 10:37

林志玲閃婚，為「企業併購」立下的4個完美示範：時機、互補、保密、速度

2019-06-24 14:52

長榮空服員罷工疑偷跑 拖累500多名旅客行程延誤

2019-06-24 19:55

長榮總座：每個工作都很辛苦 不適合就別來應徵

2019-06-24 11:51

長榮航空：最快26日公布7月停飛班表

2019-06-24 11:01

沒搞懂計算方式 勞保老年給付恐少領了

2019-06-24 16:41

政院定調：空服員罷工不是不可抗力 長榮航空應補償

2019-06-24 11:44

長榮空服員罷工耗體力 工會：今起每班12小時縮為8小時

2019-06-24 15:57

空服員受困國外？長榮：在外站表明罷工才會停供餐宿

2019-06-24 14:32

經濟解析／長榮航開航以來 最讓股東感傷的股東會

2019-06-24 10:43

花蓮原民亞泥股東會抗議 徐旭東：你的祖宗已同意

2019-06-24 11:24

長榮航總經理：罷工權沒落日 逼公司關門

2019-06-24 14:31

越南成美中貿易戰受益者 謝金河點名11家台商成新贏家

2019-06-24 11:14

受2萬家庭仰賴絕不輕言停業 長榮航：絕不接受這兩件事

2019-06-24 12:41

長榮罷工地勤忙碌 總經理孫嘉明哽咽道謝

2019-06-24 11:53

長榮航：今年將首次招募男性空服員

2019-06-24 12:19

亞泥股東會爆衝突 徐旭東大怒：很抱歉！我在講話

2019-06-24 11:18

長榮空服罷工引發部分地勤不滿 相挺標語化解對立

2019-06-24 16:40

長榮罷工第5天 民眾掛「每日三省」冒雨站崗反罷工

2019-06-24 12:16

長榮地勤投書總統 稱非「資方奴、資方狗」

2019-06-24 16:34

長榮空服罷工 6月29日至7月2日取消194航班

2019-06-24 21:00

長榮空服員罷工第5天 小股東向空服員嗆聲

2019-06-24 14:31

長榮將公布7月停飛航班 空服罷工戰線恐延長

2019-06-24 13:38

長榮勞資協商有望 勞動部：已促成雙方接觸

2019-06-24 15:16

空服員罷工旅遊業損失逾億 不模糊焦點25日遊行暫緩

2019-06-24 16:47

長榮空姐罷工小股東嗆聲 高台罷工空姐：儘速協商

2019-06-24 11:46

長榮航列「十大抹黑訊息」 反擊空服員工會連日指控

2019-06-24 12:30

罷工法律戰／長榮告工會 法院待補裁判費

2019-06-24 14:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top