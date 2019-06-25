新聞眼／民航3年3罷工…勞資對話 政治該收手

2019-06-25 00:30 聯合報 本報記者蔡惠萍 聯合報 本報記者 吳姿賢



長榮自砍逾千航班拉長戰線，工會則逐步鬆動讓出討論空間，圖為長榮飛機停放停機坪。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

長榮航空罷工進入關鍵期，面對罷工，長榮不改強硬態度，昨天一方面大動作宣布招募空服員，同時發出內部信發「年中獎金」，罷工者人人有分，恩威並施。隨著長榮果斷自砍上千航班拉長戰線，工會逐步鬆動讓出討論空間，雙方重啟協商日不遠。相較於前兩次罷工，這一回，外界看到了一次迥然不同的攻防模式。

國內民航界史無前例三年三度罷工，但前兩次政治力介入太深。二○一六年華航空服員發動首次民航界罷工，正值政黨輪替，蔡政府為順勢拔除馬政府華航人馬，全盤接收空服員七項訴求，導致華航成本暴增，更揭開民航界罷工潮序幕。

今年二月華航機師罷工延燒七天，華航因前車之鑑原擬寸步不讓，但逢年節出國人潮蜂擁，政府為恢復疏運平息民怨，交通部再度強硬主導協商。華航「半公半民」的畸形體質，只能任由政治力捏塑。

前兩次政治力強勢介入帶來無窮後遺症，勞資歧見本就需要溝通，但政府跳過專業、跳過對話，反讓雙方失去理性談判、進一步了解彼此底線的機會，勞資衝突愈疊愈高，也為下一次勞資糾紛埋下薪火。

這一回，長榮不是華航，作為一家純民營的公司，必須對股東負責、永續經營，無法慷國庫之慨最後由全民埋單，也因此除了作為勞資爭議的主管機關勞動部及地方勞動局，政治能介入的空間極為有限，但也因為如此，讓勞資有機會藉此好好檢視彼此的歧見，設法在「你退我進」、「你進我退」中找到勞資可以迴旋的空間。

國外政府介入航空勞資糾紛常處於幕後，也僅止於協調，以二○一一年澳航因罷工一度全球停飛為例，澳洲當時以準司法機構澳洲公平工作委員會透過調解等非訴訟手段尋求解方，因全球民航管制趨勢是放鬆經濟、加強安全，跟經濟有關的勞資糾紛，少見政府影子。

民航界三年三度罷工，政府應學到一課，在勞動意識愈蓬勃的今日，應收起政治之手讓勞資彼此對話，才能讓勞資議題愈來愈健康。