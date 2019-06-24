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罷工會外戰 空姐酸地勤：你以為你這張臉能考上空服員嗎？

2019-06-24 13:12聯合新聞網 綜合報導

圖擷自PTT論壇
圖擷自PTT論壇
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長榮空服員罷工邁入第五天，相關話題持續延燒，有一名長榮地勤在罷工現場高喊：「不爽做我來做！」，怒批罷工空服員，不爽做回家當媽寶，引發各界討論。對此有位長榮空服員發文諷刺該地勤長相，表示看到媒體將該名地勤稱為「正妹」感到訝異，揶揄她「照鏡子吧！你以為你這張臉能考上空服員嗎？」、「現在什麼牛鬼蛇神都能叫正妹」。

這則空服員批評地勤外表的貼文被轉發到PTT論壇後，立即引發網友熱議紛紛留言，「外表長得漂亮，內心卻是醜陋」、「其實大部分濃妝正妹都長一樣」、「到底憑什麼罵別人外表」，也有網友表示「其實大家都會評論別人長相」、「正常吧！就算不是空服員也會」。

根據三立報導，該名地勤人員僅是一名實習生，事件發生後她已經關閉臉書、IG帳號，疑似不想受到打擾。

此次罷工，起因於勞資雙方談判破裂，空服員突襲式的罷工，令所有人措手不及，站在第一線面對消費者的地勤人員首當其衝，也傳出地勤對於空服員罷工不滿的聲浪，6月23日，空服員工會理事廖以勤帶領4位空服員前往機場，身上披掛「請不要責怪地勤」的標語，在長榮櫃檯前鞠躬致歉，但地勤未有回應，僅點頭示意。

桃園市空服員職業工會理事廖以勤（左）與多名罷工中的空服員，23日下午到桃園機場長...
桃園市空服員職業工會理事廖以勤（左）與多名罷工中的空服員，23日下午到桃園機場長榮航空櫃檯準備協助地勤人員，並把「請不要責怪地勤」標語牌放在地上表達心意。記者陳嘉寧／攝影
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