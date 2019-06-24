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長榮招新空服員取代罷工者？交部回應了

能源怎轉型近6成民眾不知 最難忍以這2項為代價

遭酸怎不去華航應徵 長榮空服回嗆：我們正在做不爽不要做這件事

2019-06-24 11:34聯合新聞網 綜合報導

長榮航空空服員罷工，持續在長榮南崁運航大樓前抗議。 記者林澔一／攝影
長榮航空空服員罷工，持續在長榮南崁運航大樓前抗議。 記者林澔一／攝影
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長榮空服員在6月20日無預警宣布罷工，在台灣社會投下一枚震撼彈，據報導指出，目前為止已累積超過八萬名旅客受影響，超越三年前的華航罷工，創下台灣航空史上最大的民航機癱瘓紀錄。近日在節目《這！不是新聞》上，討論空服員薪水時，財經專家賴憲政當場質疑，「如果華航比較好，你們為什麼不去華航應徵？」

節目中，空服員代表段嘉蕙表示，「其實資方一直都知道，我們可能隨時會罷工，但仍不願意提出進一步對策」。長榮空服本部副協理馮美莉回應，「我們已經很努力運營」。勞資雙方在空服員薪資問題上爭論不休，段嘉蕙提出，「長榮空服飛一個月會比華航空服少一萬元左右月薪，明顯不平衡」。

對此，賴憲政表示要問空服代表一個不禮貌的問題，「為什麼不到華航應徵？」，段嘉蕙當場回嗆，「我知道很多酸民叫我們不爽不要做」，她強調，「我們正在做不爽不要做這件事」，賴憲政聽到後激動回應，「問題是你讓我們消費者不爽」。

旅行業代表也在節目中控訴，罷工造成旅遊業千萬損失，消費者權益嚴重受損，空服員只考慮自身利益，主持人陳斐娟也詢問，「要罷工到何時？有時間表嗎？」，段嘉蕙回應，「沒有，要看資方誠意」。

面對罷工話題，雙方爭論不休。圖／擷自《這！不是新聞》
面對罷工話題，雙方爭論不休。圖／擷自《這！不是新聞》
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