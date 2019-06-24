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逢華航罷工三周年、長榮股東會 長榮勞資今對峙升高

2019-06-24 00:56聯合報 記者侯俐安曹悅華魏妤庭／台北報導

桃園市空服員職業工會理事廖以勤昨帶四名空服員到長榮櫃台前，向地勤人員鞠躬，並為罷...
桃園市空服員職業工會理事廖以勤昨帶四名空服員到長榮櫃台前，向地勤人員鞠躬，並為罷工帶來不便向等待簽轉的民眾致歉。 （中央社）
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長榮航空空服員罷工今天進入第五天，累積取消航班四二三班、影響八萬八千人，超過今年二月華航機師罷工取消二一四班規模，創下台灣航空史上最大的客運癱瘓紀錄。今天適逢華航空服罷工三周年，也碰上長榮航空在南崁園區舉辦股東會，將與大批靜坐的工會成員正面遭遇，料將引發一波衝突。明更有上百名旅行業者加入戰局將到南崁「反罷工」，預料雙方對峙將升高。

本周起進入暑假航空業旅行高峰，長榮勞資協商未來一周也進入關鍵期，勞動部、交通部呼籲雙方回到談判桌，不過勞資雙方絲毫沒有降溫跡象。桃園空服員職業工會稱已有超過兩千名會員繳交罷工三寶（護照、台胞證、工作證），長榮則稱已有十多名空服員委託取回罷工三寶，昨晚更宣布，因有空服員陸續歸隊，今天增開飛峇里島及曼谷各一航班疏運旅客。

長榮勞資僵局持續未解，受影響的層面也愈來愈廣，進一步波及貨運，勞資及政府面臨的壓力也愈來愈大。

桃園市空服員職業工會昨晚舉行晚會誓師，鞏固罷工成員的向心力。工會重申已準備好長期抗戰，將依據靜坐輪班表將會員分為五組、早晚兩班制，排班到卅日，並於每十天進行「民主投票」，所有組員一同決定工會下一步怎麼做，六月廿九日將舉辦首次投票。

對於長榮今天舉辦股東會，外界預估勞資雙方將再度引發衝突。桃空職工副秘書長周聖凱表示，股東進入南崁園區時會經過罷工現場，工會不會阻擋股東進入長榮航空，但門口僅會留一道通行，並在股東經過時，讓股東理解工會立場。

密集的航空罷工，旅行業損失慘重，決定要走上街頭。北中南旅行商業同業公會共同舉行記者會，譴責工會突襲式罷工，造成旅客權益受損，有綁架社會大眾之嫌，明將上街頭「反罷工」，表達對突襲式罷工的不滿。

面對三年三起航空罷工，交通部昨天也拋出「罷工授權期」，支持明訂罷工可能的起訖時間，希望爭取應變時間，不過工會並不埋單，長榮則表示樂觀其成。長榮今取消一○八架次，影響兩萬三千人，運能回升到四成一。

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