罷工將成長期戰？ 工會設闢謠小組

2019-06-23 18:22 台灣醒報 記者吳婉瑜╱台北報導



桃園市空服員職業工會23日召開記者會說明罷工最新進度，並澄清不實報導，鄭雅菱表示，工會將設闢謠小組對抗假消息。(Photo by 吳婉瑜/台灣醒報) 分享 facebook

針對工會每10天投1次票決定是否繼續罷工，桃園市空服員職業工會秘書長鄭雅菱23日指出，若雙方重回談判桌，並有新方案提出，將讓會員提前投票。她也指出，罷工期間頻受特定媒體以未經查證的內容攻擊工會，工會已提告，並組織闢謠小組。

10天1投票

鄭雅菱表示，罷工期間工會仍敞開協商大門，若雙方重新上談判桌，並有新方案提出，將讓會員提前投票決定是否繼續罷工。談到地勤人員也發起「綠絲帶活動」，鄭雅菱表示，尊重地勤人員的立場，地勤人員也需要提高勞動條件，過去華航罷工時有給地勤津貼和加班費。

鄭雅菱呼籲長榮航空，不可取消全體員工年終，放任「勞勞相殘、空地對立」。她強調，工會行使合法罷工權造成同仁辛苦和誤會，盼雙方有更多溝通空間，工會將更加努力幫助內部和各行各業爭取勞權。

成立闢謠小組

桃園市空服員職業工會會員代表段嘉蕙指出，罷工投票是從5月13日才開始展開，卻有媒體在5月2日報導投票漏洞百出，工會針對不實報導已提告，並組織闢謠小組因應。

針對罷工預告期擬增訂制度，最快下會期排審，鄭雅菱表示，罷工前需經過嚴謹程序，包括全體會員過半同意，才能取得合法罷工權，她提到，工會去年12月提出調解申請，歷經3次調解過程，4月17日調解破裂，5月開始罷工投票，整個過程歷時半年，過程都有召開記者會說明進度，工會已善盡告知責任。

鄭雅菱認為，旅客的權益應由長榮主動告知近期有勞資爭議，提出相應規劃，不該把後責任都推給工會。她提到，國外罷工行動很常見，因應措施比較完整、成熟，國外罷工預告期無繁雜的調解程序，因此鄭雅菱認為，若要調整罷工預告期，應與調解程序一起判斷才公正。

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