親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
長榮航空罷工
長榮罷工衝擊
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

紐交所上市為何失敗？M17執行長終於開口：我的錯

川普出招 周一將擴大對伊朗的制裁

罷工將成長期戰？ 工會設闢謠小組

2019-06-23 18:22台灣醒報 記者吳婉瑜╱台北報導

桃園市空服員職業工會23日召開記者會說明罷工最新進度，並澄清不實報導，鄭雅菱表示...
桃園市空服員職業工會23日召開記者會說明罷工最新進度，並澄清不實報導，鄭雅菱表示，工會將設闢謠小組對抗假消息。(Photo by 吳婉瑜/台灣醒報)
分享

針對工會每10天投1次票決定是否繼續罷工，桃園市空服員職業工會秘書長鄭雅菱23日指出，若雙方重回談判桌，並有新方案提出，將讓會員提前投票。她也指出，罷工期間頻受特定媒體以未經查證的內容攻擊工會，工會已提告，並組織闢謠小組。

10天1投票

鄭雅菱表示，罷工期間工會仍敞開協商大門，若雙方重新上談判桌，並有新方案提出，將讓會員提前投票決定是否繼續罷工。談到地勤人員也發起「綠絲帶活動」，鄭雅菱表示，尊重地勤人員的立場，地勤人員也需要提高勞動條件，過去華航罷工時有給地勤津貼和加班費。

鄭雅菱呼籲長榮航空，不可取消全體員工年終，放任「勞勞相殘、空地對立」。她強調，工會行使合法罷工權造成同仁辛苦和誤會，盼雙方有更多溝通空間，工會將更加努力幫助內部和各行各業爭取勞權。

成立闢謠小組

桃園市空服員職業工會會員代表段嘉蕙指出，罷工投票是從5月13日才開始展開，卻有媒體在5月2日報導投票漏洞百出，工會針對不實報導已提告，並組織闢謠小組因應。

針對罷工預告期擬增訂制度，最快下會期排審，鄭雅菱表示，罷工前需經過嚴謹程序，包括全體會員過半同意，才能取得合法罷工權，她提到，工會去年12月提出調解申請，歷經3次調解過程，4月17日調解破裂，5月開始罷工投票，整個過程歷時半年，過程都有召開記者會說明進度，工會已善盡告知責任。

鄭雅菱認為，旅客的權益應由長榮主動告知近期有勞資爭議，提出相應規劃，不該把後責任都推給工會。她提到，國外罷工行動很常見，因應措施比較完整、成熟，國外罷工預告期無繁雜的調解程序，因此鄭雅菱認為，若要調整罷工預告期，應與調解程序一起判斷才公正。

【更多精采內容，詳見

罷工投票地勤
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

看空服員罷工 資深長榮人：資方輸了還需勞方嗎

2019-06-23 17:24

影／長榮突襲罷工！國民黨嗆交長下台 旅行業要「反罷工」

2019-06-23 17:16

再怕霸凌都要說...長榮工會空姐 淚談不罷工心聲

2019-06-23 16:48

影／「請不要責怪地勤」罷工空服員致意地勤反被要求回工作崗位

2019-06-23 16:09

籲資方拿出誠意 長榮空服員大雨中持續罷工

2019-06-23 15:53

空服員工會行動表達支持地勤 地勤未有回應

2019-06-23 15:29

許銘春扯罷工有關飛安 航空界跳腳「提油救火」

2019-06-23 14:11

大學生加油信聲援 空服員罷工現場振奮

2019-06-23 13:34

空服員想取回罷工3寶 工會：僅1人

2019-06-23 13:33

長榮航空維持4成運能 交部盼29日前結束罷工

2019-06-23 12:41

傳長榮空服反悔想服勤 工會：只有一人想拿回罷工三寶

2019-06-23 10:44

長榮空服員罷工第四天 高醫大學生送打氣信加油

2019-06-23 10:38

長榮空服罷工第四天 大雨澆不熄抗議決心

2019-06-23 10:33

台空運史最大癱瘓！長榮空服罷工 7月前累計取消875班

2019-06-23 10:10

交長拋罷工預告期 明訂起訖日

2019-06-23 01:13

罷工第4天 長榮空服員 願有條件回談判桌

2019-06-23 01:05

交長：罷工預告期 應明確訂定

2019-06-23 00:09

長榮今再取消113航班

2019-06-23 00:05

影／長榮罷工 許銘春現身慰勞空服員 盼儘速重返談判桌

2019-06-22 22:39

探視長榮罷工空服員 勞動部長許銘春回應罷工預告期

2019-06-22 22:36

整理包／什麼原因？ 逼長榮空服員走上罷工這條路

2019-06-22 22:28

罷工預告期入法？政院：廣徵民意再議

2019-06-22 21:32

長榮釀史上最大空運癱瘓 專家：最慢6月底清理戰場

2019-06-22 21:26

影╱聲援空服員罷工 機務人員贈百朵玫瑰花

2019-06-22 19:38

影／長榮航班大減 60幾架飛機交錯停滿長榮機坪

2019-06-22 17:25
看更多

熱門文章

台灣空運史最大癱瘓 王明鉅：資方寧可賠錢不會讓步

2019-06-23 07:41

長榮空服員罷工 長榮飯店員工罵：不知感恩的小公主

2019-06-23 10:20

整理包／什麼原因？ 逼長榮空服員走上罷工這條路

2019-06-22 22:28

罷工第4天 長榮空服員 願有條件回談判桌

2019-06-23 01:05

長榮釀史上最大空運癱瘓 專家：最慢6月底清理戰場

2019-06-22 21:26

空服員比地勤慘？勞動部臉書被灌爆了

2019-06-23 11:17

長榮航航班取消資訊一次公布24到28日 再取消532班

2019-06-22 22:09

傳長榮空服反悔想服勤 工會：只有一人想拿回罷工三寶

2019-06-23 10:44

影／「請不要責怪地勤」罷工空服員致意地勤反被要求回工作崗位

2019-06-23 16:09

再怕霸凌都要說...長榮工會空姐 淚談不罷工心聲

2019-06-23 16:48

台空運史最大癱瘓！長榮空服罷工 7月前累計取消875班

2019-06-23 10:10

許銘春扯罷工有關飛安 航空界跳腳「提油救火」

2019-06-23 14:11

長榮罷工預計11天取消873航班 衝擊超過17萬人

2019-06-22 23:00

影╱聲援空服員罷工 機務人員贈百朵玫瑰花

2019-06-22 19:38

長榮罷工癱瘓六成運能 林佳龍：華航已放大這兩班機型

2019-06-23 14:44

交部拋罷工要有授權期 空服工會：比預告期介入更嚴重

2019-06-23 13:35

看空服員罷工 資深長榮人：資方輸了還需勞方嗎

2019-06-23 17:24

影／長榮罷工 許銘春現身慰勞空服員 盼儘速重返談判桌

2019-06-22 22:39

長榮罷工持續延燒 旅遊業者：忍無可忍不惜上街頭「反罷工」

2019-06-23 16:03

長榮航空維持4成運能 交部盼29日前結束罷工

2019-06-23 12:41

探視長榮罷工空服員 勞動部長許銘春回應罷工預告期

2019-06-22 22:36

月底影響17萬人 旅行業：1次長榮罷工抵2次華航罷工

2019-06-23 14:08

長榮空服員罷工第四天 高醫大學生送打氣信加油

2019-06-23 10:38

長榮空服罷工衝擊大 預告期喬不攏交部再拋授權期

2019-06-23 11:54

交長拋罷工預告期 明訂起訖日

2019-06-23 01:13

長榮空服罷工第四天 大雨澆不熄抗議決心

2019-06-23 10:33

孫正義：安謀未終止與華為合作

2019-06-23 00:11

空服員工會行動表達支持地勤 地勤未有回應

2019-06-23 15:29

長榮罷工第4天 旅客運能提升3%

2019-06-23 10:28

打敗聯發科！晶焱平均薪資281.6萬稱霸半導體廠

2019-06-23 13:44

油價24日起漲0.2元 95無鉛28.7元

2019-06-23 12:15

ARM終止與華為合作？孫正義首度對外澄清

2019-06-22 21:33

鄭運鵬：反對民航業增訂罷工預告期 除非降罷工門檻

2019-06-23 11:30

罷工4天衝擊6.5萬人 台灣空運史最大癱瘓

2019-06-23 01:10

交長：罷工預告期 應明確訂定

2019-06-23 00:09

籲資方拿出誠意 長榮空服員大雨中持續罷工

2019-06-23 15:53

降息預期及地緣政治風險 黃金漲破1400美元關卡

2019-06-23 06:05

罷工預告期入法？政院：廣徵民意再議

2019-06-22 21:32

匯市最前線／台幣本周震盪看升

2019-06-22 23:57

長榮今再取消113航班

2019-06-23 00:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top