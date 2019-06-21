罷工法律戰…長榮提告 勞方反擊 攻防不讓

長榮空服員罷工，勞資雙方昨演變為法律攻防戰。長榮航空委任律師到台北地院，提出非法罷工損害賠償訴訟，罷工一天將以三千四百萬元向工會幹部求償；另有長榮四名員工到地檢署，按鈴控告工會幹部涉犯強制、妨礙自由罪。

勞方律師團則指長榮威脅員工，若罷工導致公司獲利大幅下滑、甚至虧損，全體員工將停發年終獎金、停止年度調薪等打壓罷工的行為，向勞動部申請不當勞動行為裁決，在資方藉提告向工會施壓之際，另闢準司法程序。對於罷工求償，工會強調，「站得住腳不怕」。

長榮委任律師鍾郡昨指出，桃空職工提出增設「勞工董事」並非調解事項的勞資爭議，更與工時、薪資等勞動條件無關，並非公司單方面可處理事項；且工會在團體協約中從未提出此訴求，卻在調解後期出現，雙方無法事前達成共識，當然無法有效協商。

長榮航空罷工進入第二天，桃園機場長榮航空地勤人員忙著接電話應付旅客。記者鄭超文／攝影 分享 facebook

長榮因此主張罷工違反「勞資爭議處理法」，損害賠償參考二○一七年尼莎颱風期間，長榮全面停飛損失營收作基礎，一天三千四百萬元，包含旅客簽轉費用、賠償旅客及旅行社、員工加班費。長榮表示，罷工行動已嚴重影響長榮航空營收、聲譽，提告是為捍衛十三萬名股東及上萬名員工權益。

桃園市空服員職業工會秘書長鄭雅菱說，公司以高額民事訴訟及刑事訟訴提告，只會徒增更多社會成本負擔，資方明知告不成，卻執意為之，目的是製造工會幹部及會員們的恐懼。

鄭雅菱解釋，工會訴求的完整文字是希望「開放勞工參與公司治理，提供經營必要資訊。例如：工會參與推派獨立董事或增設勞工董事」，並沒明確說過一定要勞工董事。政大勞工研究所教授成之約則指出，資方提告在法理上站不住腳。

另外，桃空職工前天下午罷工後，在南崁長榮航空總公司大門口拉起罷工糾察線，被指影響車輛進出，引起員工不滿發生衝突。長榮航空四名員工昨下午前往桃園地檢署按鈴申告，指桃空職工幹部涉犯強制罪、妨礙自由。

工會代表郭芷嫣回應，合法罷工不須申請路權，雖然工會堵住大門，但車輛仍可從後門進出，大門旁也有小門，「資方竟認為妨礙自由，真的非常神奇」；桃空職工律師程立全表示，一切都於法有據，反觀資方行為恐涉及以違法行為對待合法、合理、合情的抗爭活動。

但有法界人士指出，長榮內部信要求員工不參加罷工，否則將有處罰，應不至於構成「不當勞動行為」，因為在勞資爭議階段，資方有反制罷工的空間，反制手段的裁量權空間較大，反制罷工的津貼（上班者提供出勤獎金）或法律責任告知，不能完全被認為是打壓工會。