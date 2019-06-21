親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
長榮航空罷工
長榮罷工衝擊
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

罷工法律戰…長榮提告 勞方反擊 攻防不讓

2019-06-21 23:58聯合報 記者侯俐安林孟潔張裕珍許政榆賴佩璇／連線報導

長榮空服員罷工，勞資雙方昨演變為法律攻防戰。長榮航空委任律師到台北地院，提出非法罷工損害賠償訴訟，罷工一天將以三千四百萬元向工會幹部求償；另有長榮四名員工到地檢署，按鈴控告工會幹部涉犯強制、妨礙自由罪。

勞方律師團則指長榮威脅員工，若罷工導致公司獲利大幅下滑、甚至虧損，全體員工將停發年終獎金、停止年度調薪等打壓罷工的行為，向勞動部申請不當勞動行為裁決，在資方藉提告向工會施壓之際，另闢準司法程序。對於罷工求償，工會強調，「站得住腳不怕」。

長榮委任律師鍾郡昨指出，桃空職工提出增設「勞工董事」並非調解事項的勞資爭議，更與工時、薪資等勞動條件無關，並非公司單方面可處理事項；且工會在團體協約中從未提出此訴求，卻在調解後期出現，雙方無法事前達成共識，當然無法有效協商。

長榮航空罷工進入第二天，桃園機場長榮航空地勤人員忙著接電話應付旅客。記者鄭超文／...
長榮航空罷工進入第二天，桃園機場長榮航空地勤人員忙著接電話應付旅客。記者鄭超文／攝影
分享

長榮因此主張罷工違反「勞資爭議處理法」，損害賠償參考二○一七年尼莎颱風期間，長榮全面停飛損失營收作基礎，一天三千四百萬元，包含旅客簽轉費用、賠償旅客及旅行社、員工加班費。長榮表示，罷工行動已嚴重影響長榮航空營收、聲譽，提告是為捍衛十三萬名股東及上萬名員工權益。

桃園市空服員職業工會秘書長鄭雅菱說，公司以高額民事訴訟及刑事訟訴提告，只會徒增更多社會成本負擔，資方明知告不成，卻執意為之，目的是製造工會幹部及會員們的恐懼。

鄭雅菱解釋，工會訴求的完整文字是希望「開放勞工參與公司治理，提供經營必要資訊。例如：工會參與推派獨立董事或增設勞工董事」，並沒明確說過一定要勞工董事。政大勞工研究所教授成之約則指出，資方提告在法理上站不住腳。

另外，桃空職工前天下午罷工後，在南崁長榮航空總公司大門口拉起罷工糾察線，被指影響車輛進出，引起員工不滿發生衝突。長榮航空四名員工昨下午前往桃園地檢署按鈴申告，指桃空職工幹部涉犯強制罪、妨礙自由。

工會代表郭芷嫣回應，合法罷工不須申請路權，雖然工會堵住大門，但車輛仍可從後門進出，大門旁也有小門，「資方竟認為妨礙自由，真的非常神奇」；桃空職工律師程立全表示，一切都於法有據，反觀資方行為恐涉及以違法行為對待合法、合理、合情的抗爭活動。

但有法界人士指出，長榮內部信要求員工不參加罷工，否則將有處罰，應不至於構成「不當勞動行為」，因為在勞資爭議階段，資方有反制罷工的空間，反制手段的裁量權空間較大，反制罷工的津貼（上班者提供出勤獎金）或法律責任告知，不能完全被認為是打壓工會。

【相關閱讀】


‧ 整理包／什麼原因？ 逼長榮空服員走上罷工這條路
‧ 不斷更新／長榮罷工！延誤、取消班機名單整理

罷工長榮空服員勞動部桃園空服員職業工會
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

長榮罷工持久戰！3天取消202航班 衝擊逾4萬人

2019-06-22 00:22

該不該有罷工預告期？勞團：將傷害勞工團結權

2019-06-21 22:37

長榮航罷工擴大 恐長達十天

2019-06-21 23:26

長榮空服員罷工 你該知道的事

2019-06-21 22:33

長榮資方提告工會 挨批不是沒常識就是惡意恐嚇

2019-06-21 22:27

影／交通部兩次長一天內兩度視察桃機 盼罷工和平落幕

2019-06-21 20:00

被強逼幫外籍男如廁 空姐郭芷嫣現身：我是小小導火線

2019-06-21 18:26

長榮航空提告非法罷工 王國材籲和平落幕

2019-06-21 18:11

長榮空服員罷工靜坐遭告妨礙自由？工會：合法沒在怕

2019-06-21 17:58

挺資方長榮員工按鈴控告強制罪 批工會身在福中不知福

2019-06-21 17:56

長榮罷工！國民黨：蔡政府拼政治鬥爭 輕民生權益

2019-06-21 17:24

認定空服員工會非法罷工 長榮委任律師遞狀求償

2019-06-21 17:20

影╱長榮對工會求償3400萬怎麼算？參考尼莎颱風停飛損失

2019-06-21 16:43

認定空服員工會非法罷工 長榮航空求償每天3400萬元

2019-06-21 16:35

白癡公主？一個空姐的告白：被「勞基法」強暴 春節、颱風天都沒雙倍薪資

2019-06-21 16:33

你支持或反對長榮罷工？老天鵝投票：72％網友挺她們

2019-06-21 16:15

日支費喬不攏 長榮空服員工會：實際收入比華航少1萬

2019-06-21 16:08

長榮罷工交通部長出國 朱立倫：外交部長來解決嗎？

2019-06-21 16:06

影／長榮罷工 蔡英文：正持續關切情勢發展

2019-06-21 15:47

長榮強硬提告非法罷工 工會批資方以違法為由拒絕協商

2019-06-21 15:23

談長榮罷工 郭台銘：支持勞資和諧、多讓勞方一點

2019-06-21 15:01

心疼空姐被欺負 韓粉「髮蠟哥」北上力挺長榮罷工

2019-06-21 14:59

不到24小時 長榮空服員罷工逾1400人參與

2019-06-21 14:57

反制罷工！ 長榮下午3:30地方法院告工會

2019-06-21 14:42

突襲太傷！ 旅行社喊訂罷工預告期

2019-06-21 14:37

一夜未睡 桃機奔高雄換機 旅客怒：誰賠？

2019-06-21 14:37

申訴打爆…消保處提醒保留單據求償

2019-06-21 14:37

空服罷工 長榮航單日營損3億

2019-06-21 14:37

觀察站／3年3場航空罷工 長榮這次是持久戰

2019-06-21 14:37

罷工十天起跳？長榮空服員靜坐輪班表曝光

2019-06-21 13:58

長榮罷工未協助協商？ 勞動部次長：我很積極

2019-06-21 13:40

長榮罷工 柯文哲：政府應該介入

2019-06-21 13:08

影／勞董訴求不屬調解事項 長榮總座孫嘉明：將提告訴

2019-06-21 12:41

長榮罷工／KKday設專案小組 行程或票券更改看這裡

2019-06-21 12:40

長榮空服罷工 學者指交通部長是否主持協商會是關鍵

2019-06-21 12:22

長榮空服罷工》為何勞資都難妥協，還恐變持久戰？其實秘密藏在航班裡

2019-06-21 12:08

長榮空服員罷工中 交部、勞部奔走討論對策

2019-06-21 11:50

長榮罷工 王國材：政院指示安頓旅客優先

2019-06-21 11:50

長榮資方質疑空服員罷工糾察線 勞動部：合法

2019-06-21 11:27
看更多

熱門文章

認定空服員工會非法罷工 長榮航空求償每天3400萬元

2019-06-21 16:35

長榮罷工 蘇揆：如有必要國防部出動軍機協助

2019-06-21 11:05

最新發展╱長榮台北、桃園下午3點半提告空服員工會

2019-06-21 14:48

不斷更新／手上有機票嗎？長榮空服員罷工 取消班機名單整理

2019-06-21 10:10

出奇招！ 萊爾富首創大型物品回收、清運家具服務

2019-06-21 12:18

長榮、華航罷工都遇到 女主播嘆：消費者被當俎上肉？

2019-06-21 07:47

罷工衝擊擴大 長榮22日取消112航班、6月29日前不接受新訂位

2019-06-21 18:29

台幣三日內狂升5角快衝一波 專家提醒不可不知換匯技巧

2019-06-21 13:27

長榮空服罷工若持續至29日 工會：交由會員討論退場機制

2019-06-21 18:23

長榮資方要求退糾察線？勞資抗議現場一度爆衝突

2019-06-21 10:46

空服罷工影響 逾三成七長榮航班取消

2019-06-21 09:56

長榮航今日停飛71航班 最少影響營收3億元

2019-06-21 08:39

你支持或反對長榮罷工？老天鵝投票：72％網友挺她們

2019-06-21 16:15

這家銀行超佛心！今年加薪6.67％ 生三胎補助10萬元

2019-06-21 11:09

影／長榮轉機旅客塞爆櫃台 排隊約100公尺

2019-06-21 08:22

長榮過勞航班每月飛時破百 空服員累出滿身病

2019-06-21 11:05

長榮明運能剩37％「嚴峻的一天」林佳龍明早出面說明

2019-06-21 19:49

長榮空服員罷工 29日前取消670航班

2019-06-21 22:36

白癡公主？一個空姐的告白：被「勞基法」強暴 春節、颱風天都沒雙倍薪資

2019-06-21 16:33

長榮空服罷工》為何勞資都難妥協，還恐變持久戰？其實秘密藏在航班裡

2019-06-21 12:08

影／長榮航空波音787-10夢幻客機首架 低調交機

2019-06-21 17:33

長榮罷工17小時 靜坐空姐撐陽傘苦撐

2019-06-21 09:41

罷工十天起跳？長榮空服員靜坐輪班表曝光

2019-06-21 13:58

長榮前一晚公布取消航班 旅行社：簽轉實在來不及

2019-06-21 10:03

新聞幕後／長榮空服罷工後 一位旅客的悲涼心聲

2019-06-21 16:32

30元快了！新台幣盤中成功挑戰31元關卡

2019-06-21 10:29

超商代收費用 將可刷卡支付

2019-06-21 03:23

下周出國高峰遇罷工 其他航空業者自身難保

2019-06-21 12:12

長榮資方質疑空服員罷工糾察線 勞動部：合法

2019-06-21 11:27

空軍支援疏運長榮？不是全無可能 但機率很低

2019-06-21 17:23

被強逼幫外籍男如廁 空姐郭芷嫣現身：我是小小導火線

2019-06-21 18:26

長榮罷工抗議市府 鄭文燦：罷工是手段，要爭取最大權利

2019-06-21 11:09

影／長榮罷工 陸客一夜未睡從桃機到高雄找回家班機

2019-06-21 08:08

旅客若遇長榮罷工滯留東京 民宿業者暖心神救援

2019-06-21 12:13

影／勞董訴求不屬調解事項 長榮總座孫嘉明：將提告訴

2019-06-21 12:41

米堤飯店總經理嗆長榮工會 要政府硬起責任來

2019-06-21 20:06

飯店總經理嗆罷工空服員自私 「沒考慮到別人」

2019-06-21 11:47

長榮資方提告工會 挨批不是沒常識就是惡意恐嚇

2019-06-21 22:27

反制罷工！ 長榮下午3:30地方法院告工會

2019-06-21 14:42

長榮空服員罷工靜坐遭告妨礙自由？工會：合法沒在怕

2019-06-21 17:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top