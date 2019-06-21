長榮空服罷工》為何勞資都難妥協，還恐變持久戰？其實秘密藏在航班裡

2019-06-21 12:08 商業周刊 蔣辛文／商業周刊



長榮空服員勞資協商破裂，昨日下午16點起開始罷工行動。圖／報系資料庫 分享 facebook

長榮航空空服員罷工已開始，很多人想知道，到底是桃園空服員職業工會提出的訴求不合理，還是長榮航空的立場太硬？空服員勞動環境，真有工會形容的這麼血汗？

探討這個問題前，必須先逐步釐清勞資雙方的爭議點，才能客觀理解，這場衝擊暑期疏運的罷工，究竟有無必要性？

回顧長榮勞資雙方的拉鋸戰，從2017年4月開始，長榮航空與桃空職工每月召開一次「團體協商會議」，討論改善空服員的勞動環境。經過多達20次的團體協約會議，工會的核心訴求，包括1調高日支費、2禁搭便車，及3改善外站休息時間標準（改善過勞航班）等，但進展始終龜步。

首先談談日支費。日支費又稱為外站津貼，主要是補貼空服員出勤在外的日常開支，譬如吃飯、購買日用品等。

航空公司給付日支費是以每小時計，華航2016年空服員罷工前，日支費為每小時2美元（約新台幣60元），罷工後提高至5美元（約新台幣150元）。目前，長榮日支費則是每小時3美元（約新台幣90元），工會力爭比照華航，提高至5美元。

不過，兩家公司計算日支費的方式不盡相同。華航給付日支費的期間，為「飛機離地到飛機重返國內機場」這段時間；長榮則是空服員到公司「報到」起就開始計算日支費，直到回台到公司報離。換言之，空服員執行一趟同樣的飛行任務，長榮給付日支費的時間比華航多出「2至3小時」。

長榮航空認為，給付日支費的時間比華航長，在部分短程航線上，長榮空服員的日支費合計並不比華航低。

這個說法看似合理，但長榮堅守3美元不退讓，背後最主要的考量，是長榮航空的長程航線遠比華航多。

根據長榮航空法人說明會的資料，長榮的「北美線＋歐洲線」營收占整體營收比重高達51%。反觀，華航「北美線＋歐洲線」營收占整體營收的比重，只有25%，僅長榮航空的一半。由於航網的明顯差異，長榮若比照華航，將日支費提高至5美元，對營運成本將是相當沈重的負擔。

工會爭取提高日支費同時，也跟長榮力爭「禁搭便車」條款。禁搭便車源自西方制度，已有100多年歷史，指工會透過協商、罷工等方式，向雇主爭取來的福利與成果，僅限工會會員才能獨享，非工會成員不得享受。

從2016年華航空服員罷工，到今年華航機師罷工，以及本次長榮空服員罷工，禁搭便車都是勞資雙方僵持不下的爭議。長榮航空董事長林寶水曾撂下狠話，對禁搭便車絕不妥協；桃空職工秘書長鄭雅菱更直言，禁搭便車能否實施「關係到工會存亡」。

熟悉工會運作的人士表示，一旦長榮資方同意禁搭便車，造成員工之間同工不同酬，勢必會鼓舞更多人參加工會，壯大工會影響力。但站在工會立場，若禁搭便車闖關失敗，讓沒有參與抗爭的員工搭了便車，參加罷工的人就會想：「我為何要冒著得罪公司的風險爭取權益？」

2016年華航空服員罷工，華航資方事後福利大放送，讓非工會成員全部上了便車，便引發工會一波退會潮，重挫工會勢力。

最後一點的改善疲勞航班。工會主張「台北—東京」及「台北—北京」兩個航班要改為過夜航班，而非當日來回。工會鎖定這兩個航班，是因為這兩個航班很容易違反「每日工作時數不得超過12小時」的勞基法規定。

舉例來說，台北飛東京約2.5至3小時的飛時，來回合計5至6小時，加上空服員報到及報離約2至3小時，再加上在東京的停留時間，總工作時數已超過10小時，若碰到班機延誤，就會超過12小時，違反勞基法規定。

鄭雅菱認為，工作12小時已是人體極限，但航班又非常容易誤點，延誤一個小時已是常態，「（長榮）公司說這是天候造成的不可抗力因素，那為何不直接改為過夜航班，一勞永逸解決過勞問題？」

但站在公司成本控制的立場上，長榮航空「台北—東京」每周高達28個航班，「台北—北京」每周也有7班，皆是班次相當密集的航線，若全部改過夜，勢必大幅增加空服員的人力，進而提高人事成本。

更何況，航空業究竟適不適用勞基法，這也是航空界與勞動界爭執不休的議題。開南大學空運管理學系副教授盧衍良認為，「航空器飛航作業管理規則」（AOR）才能真正反映航空業界運作的需求，但AOR是民航法授權訂定的法規，法律位階低於勞基法，因此長久以來不斷發生航空公司的勞動條件雖符合AOR規定，卻牴觸勞基法，因而受罰。

桃園市空服員職業工會長榮分會昨天展開罷工，工會一早集結30多名會員到桃市府前抗議。圖／報系資料庫 分享 facebook

華航2016年空服員罷工，是台灣民航罷工的濫觴。今年2月華航機師也加入罷工行列，空服員、機師都已罷過工，華航已「罷無可罷」，矛頭於是轉向民營企業長榮。值得注意的是，職業工會鎖定影響民眾權益甚巨的大眾交通運輸業發動罷工，似乎已成為工運界向資方抗爭的一把利刃。

這場空服員罷工何時落幕？工會已嗆聲罷工沒有結束的時程。長榮總經理孫嘉明在因應罷工的記者會上強調，不希望長期抗爭，盼罷工儘早落幕。但熟知內情的人都知道，華航最大股東是交通部，在政府及輿論的壓力下，不得不對工會退讓。

但身為民營企業的長榮航空，乘客及股東的利益，是公司決策的最高準則，不可能像華航一樣，對政府言聽計從。這也意味著，即便資方不樂見長期抗戰，但已不可避免，勞資雙方將打一場持久戰。

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