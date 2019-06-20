長榮工會大罷工 衝擊200班國際航線

2019-06-20 19:29 台灣醒報 記者吳婉瑜╱台北報導



長榮空服員20日起啟動罷工！預估21日將衝擊200班國外航線，若罷工持續延燒，將影響近300多個航班、6萬名旅客。長榮為反制罷工，祭出罷工期無休差假者，事務長可領2萬元獎金、副事務長以下的組員則領1萬元。而交通部長林佳龍為此提前返台，並提四大應變計畫。

日支費無共識

工會認為，長榮近年業績、盈利好，是否應調整日支費？長榮人事室副協理許平說，長榮從2016年至今的空服員調薪幅度上，都比友航多出3500至4000元。長榮總經理孫嘉明也表示，公司並非賺錢不發給員工，日支費是屬於膳雜費、並非薪資一部分。他強調，近年薪資也都陸續調整。

禁搭便車意見分歧

針對禁搭便車條款，許平強調，基於航空產業特性，禁搭便車會發生同一航班組員有同工不同酬的情況，影響團隊合作默契，造成飛安上的疑慮，因此無法答應這項訴求。勞動部政次劉士豪則說明，法律上確實有禁搭便車條款，他強調，權益是自由簽訂，是否要簽視雙方協議的情形。

桃園市空服員職業工會長榮分會理事李瀅表示，資方的回應兩年來始終如一，工會已經確切認知協商無法進行，立即宣布罷工行動從20日下午4點啟動。交通部長林佳龍日前代表我國出訪貝里斯，臨時決定提前返台，並針對國內、國外航班、消費者與機場四面向啟動四大應變計畫，隨時準備疏運旅客。

交通部四大對策

針對國際航班，交通部要求長榮應協調華航等其他國籍航空公司支援運能，若不足，民航局將再協調航空公司放大機型、加班或飛航包機，協助旅客疏運；針對國內航班，將以馬祖航線為疏運重點，以海運船班為主要替代運具，其他航空公司協助若有不足則協調國防部軍機支援旅客疏運。

對於受影響的消費者及旅行社權益，要求長榮公告受影響航班資訊，並提供最新的航班異動及相關資訊，避免旅客聚集機場。另外，機場就大量旅客滯留機場或罷工行動影響機場秩序等情形，協調航警及航站保全維護機場秩序。

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