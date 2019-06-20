整理包／什麼原因？ 逼長榮空服員走上罷工這條路

2019-06-20 17:26 聯合新聞網 綜合報導



長榮空服員下午4點開始罷工，桃園機場第二航廈長榮櫃台前開始湧現排隊民眾，由於班機被取消，旅客排隊等候簽轉其他航班。記者鄭超文／攝影 分享 facebook

自2017年4月起，長榮與桃園空服員職業工會歷經20多次協商，仍然無助改善勞資關係，工會表示資方對案說法一模一樣，毫無進展，因此宣布20日下午4點全面罷工。此外，長榮空服員突如其來的罷工，民航局預估光是20日當天就影響33航班，交通部對長榮罷工也緊急提出四點應變計畫。但是，到底是什麼原因讓工會在短短幾個月內發起罷工投票、遊行，甚至不惜走上全面罷工這條路？





桃空職工會強力要求長榮給付予空服員的「日支生活費」（簡稱日支費）比照華航，由每小時3美元調高至5美元（約新台幣150元），而且還要長榮航空同意「禁搭便車」，也就是非工會的成員，不得適用調高後的待遇。但長榮資方認為，長榮給付日支費的時間比華航長（空服員報到起就開始給付日支費），所以整體日支費不比華航低。

5月24日，工會再對資方提出包括日出支費調整（含禁搭便車）、改善疲勞航班、勞工參與公司治理及參與人評會、國定假日雙倍薪、工會幹部假、更改勞動條件須與工會協商、一架航班外籍組員不超過2人，總共八大訴求，但雙方對此仍無共識，其中資方不接受禁搭便車條款。

桃空職工會要求長榮給付予空服員的「日支生活費」比照華航，由每小時3美元調高至5美元（約新台幣150元）。 記者韓化宇／翻攝 分享 facebook





桃園空服員職業工會宣布下午4點開始罷工，為因應即將發生的罷工可能導致停飛退票或簽轉的狀況，長榮公司的地勤人員在桃園機場第二航廈櫃檯前討論如何因應。記者鄭超文／攝影 分享 facebook

長榮祭出不發年終獎金、不調薪以及從罷工日起計算三年不提供員工優惠票等「三不」反制措施向桃空職工會施壓，此舉被工會及勞動部解釋為恐有違法疑慮，到底長榮航這樣的作法有沒有問題？可從長榮航、法界、工會及實務上的判決四個觀點一次搞清楚。

一、資方說法

長榮航強調是民營公司，必需自負盈虧，為維持公司正常營運，所必須採取之合法因應措施。

二、勞方說法

工會指出，此舉明顯針對工會罷工行動和參與罷工行動的會員，長榮航有嚴重違反《工會法35條》之嫌。

三、法界說法

專精於勞工法的國際通商法律事務所律師許修豪分析，長榮航未必違法，罷工對於公司財務的損失是可以預見的，針對財務損失提出撙節支出的預告，並非針對罷工行為本身，如工會角度並非吃香。

四、判決案例

當年華航空服員罷工時，桃園市空服員職業工會針對華航資方在罷工前後的動作提告，其中針對資方在獎勵「支援」公司營運的員工案例上，最高法院認為是華航合法、合理對抗手段。





長榮航空勞資協商20日在台北士林萬麗酒店舉行，勞方不滿意資方兩年多來，沒有提出新的進展，宣布罷工四點開始罷工，但四點前等待資方的回應。記者蘇健忠／攝影 分享 facebook

長榮空服員走上街頭，舉辦「台灣工人拚民主、長榮空服爭尊嚴」大遊行，高呼「空服員團結、台灣勞工加油」等口號，工會表示長榮長年「零工會」、颱風來襲硬飛、空服員機上受辱事件等理由迫使空服員上街抗議，要求合理勞動環境，反對威權管理。長榮航則回應持續改善勞動條件、優化部分較為辛勞航班派遣方式，更提到空服員月薪至少66K起跳，對工會喊出過勞感到遺憾。

6月20日，長榮航與工會再度展開勞資協議，工會強調「日支費、禁搭便車是同一題」，長榮航認為，禁搭便車會讓同一航班組員有同工不同酬的怨懟，影響團隊合作默契，因有飛安上的疑慮因此無法答應訴求。雙方因「禁搭便車條款」僵持不下，一個小時後工會即以「沒有共識」必須休息5分鐘討論，但休息過後，工會突宣布當日下午4點全面罷工。

長榮航空下午舉行記者會回應罷工，對旅客造成不便，總經理孫嘉明率領公司高層鞠恭道歉。孫嘉明表示，很多人受到同儕壓力參與罷工，希望他們理性的回到工作崗位。

長榮航空總經理孫嘉明（中）等人鞠躬道歉。記者林澔一/攝影 分享 facebook





桃園空服員職業工會宣布下午4點開始罷工，為因應即將發生的罷工可能導致停飛退票或簽轉的狀況，長榮公司的地勤人員在桃園機場第二航廈櫃檯前布置紅龍繩，提前準備排隊的狀況。記者鄭超文／攝影 分享 facebook

長榮空服員罷工，使得人在貝里斯訪問的交通部長林佳龍將提前返台，交通部也針對國際航班、國內航班、消費者及旅行社權益保障、機場應變措施提出四項應變計畫。

長榮航空空服員20日下午4點啟動罷工，長榮航空官網宣布將取消16航班，包含桃園機場出發12班、高雄機場出發1班、抵達桃園機場3航班，共16航班取消。

長榮航空表示，針對罷工衝擊，已立即成立緊急應變小組，最新航班取消或異動將隨時更新公布於長榮航空罷工專區網頁、手機App或臉書，旅客也可撥打至長榮航空服務中心02-2501-1999查詢相關訊息。

因應長榮航空罷工事件之影響，包括雄獅旅遊、東南旅遊、易遊網等多家大型旅行社業者，紛紛允諾會妥善處理旅客返程、轉乘等相關事宜。易遊網也告知，如有轉團的需求，將提供500～1,000元的補償金。

另外，因罷工導致行程受影響的旅客，旅行社提醒在航班正式取消前，旅客應依照原訂出發日程及航班時間，至出發機場集合，以免權益受損。

保險業者提到，若旅客是在罷工消息發布後才投保不便險，通常都無法理賠。保險業者還提醒，各家保險公司給予理賠的規定不一，民眾在投保前，應先問保險公司三個問題，包括投保後理賠時間點、飛機延誤或取消要滿幾個小時才有理賠，最重要是從台灣出發跟國外回台差異。





長榮空服員突如其來的罷工行動，松山機場一名搭乘下午4時飛機飛往東京的旅客表示相當錯愕，他提到「現場平靜的很詭異，連廣播通知都沒有。」

旅行公會理事長蕭博仁對長榮空服員突罷工更氣得大罵「實在太惡劣」，他表示勞方完全沒有給緩衝期，若是明天（21）日宣布罷工，業者至少還有時間想辦法應變。蕭博仁痛批，工會使用突襲式的罷工，是綁架消費者權益來達成自己目的。

此外，蕭博仁建議長榮航空應在最快的時間內，提出所有問題的基本處理方式，更表示因罷工影響到所有的旅遊業務，應該由長榮航空負起相關之責任。