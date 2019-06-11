長榮罷工案 工會允20日前不罷工

桃園市空服員職業工會七日取得對長榮航空罷工權，勞動部昨天邀工會及長榮參加勞資協商會前會，雙方同意廿日下午重啟協商，工會也承諾廿日前不罷工。

此次行政院分工，勞動部負責勞資協商，交通部負責罷工後應變計畫。為降低旅客衝擊，交通部昨召開應變會議，由於長榮集團旗下立榮航空獨營馬祖及花蓮航線，也占澎湖及金門航線半數運能，為維護離島居民權益，一旦罷工，交通部將協調軍機疏運，單程票價一千元，乘客自付。

長榮調查確認，八百多名國籍空服員及五百多名外籍空服員，總計一千四百名空服員願意在罷工時協助支援，交通部政務次長王國材說，屆時將以國內航線為最優先疏運對象。至於長榮八十五條國際航線，已盤點華航及星空聯盟十二家航空公司資源，「如果宣布罷工，資源隨時可用」。

但航空界人士說，雖然長榮可調度空服員有此數字，但機組員組成結構卻是一大變數，例如事務長（座艙長）人數、所能值勤機型等，都是是否能夠派遣維持營運的關鍵，所以，一旦工會發動罷工，衝擊仍不容輕忽。

桃園空服員職業工會昨天舉行記者會要求交通部勿幫長榮資方降低罷工壓力。記者曾原信／攝影 分享 facebook

工會昨批交通部護航長榮疏運，形同將工會推向「用罷工才能解決問題」處境，也恐導致華航空服員過勞。王國材回應，交通部是協助旅客而非長榮，身為航空業主管機關不可能任由旅客滯留機場。華航表示，即便支援也是在運能許可範圍內，對空服員影響不大。

至於廿日協商是否開放直播，工會指長榮昨在會上「接受不直播的協商會議，但工會不能有律師、顧問在場」，意圖利用資方龐大資源壓制弱勢員工，也顯見長榮並不堅持直播。長榮表示，未接受不直播的協商會議，這已非工會第一次仗著會議不公開就說謊，影響雙方互信；長榮堅持開放媒體進場直播，不設任何限制由勞資自行協商。

勞動部勞動關係司長王厚偉指出，長榮認為公司屬公共運輸業，若進入正式協商，有必要讓社會了解狀況；工會也並非拒絕直播，但直播涉及談判策略，需有較大場地，尚待討論。