長榮罷工案 工會允20日前不罷工
桃園市空服員職業工會七日取得對長榮航空罷工權，勞動部昨天邀工會及長榮參加勞資協商會前會，雙方同意廿日下午重啟協商，工會也承諾廿日前不罷工。
此次行政院分工，勞動部負責勞資協商，交通部負責罷工後應變計畫。為降低旅客衝擊，交通部昨召開應變會議，由於長榮集團旗下立榮航空獨營馬祖及花蓮航線，也占澎湖及金門航線半數運能，為維護離島居民權益，一旦罷工，交通部將協調軍機疏運，單程票價一千元，乘客自付。
長榮調查確認，八百多名國籍空服員及五百多名外籍空服員，總計一千四百名空服員願意在罷工時協助支援，交通部政務次長王國材說，屆時將以國內航線為最優先疏運對象。至於長榮八十五條國際航線，已盤點華航及星空聯盟十二家航空公司資源，「如果宣布罷工，資源隨時可用」。
但航空界人士說，雖然長榮可調度空服員有此數字，但機組員組成結構卻是一大變數，例如事務長（座艙長）人數、所能值勤機型等，都是是否能夠派遣維持營運的關鍵，所以，一旦工會發動罷工，衝擊仍不容輕忽。
工會昨批交通部護航長榮疏運，形同將工會推向「用罷工才能解決問題」處境，也恐導致華航空服員過勞。王國材回應，交通部是協助旅客而非長榮，身為航空業主管機關不可能任由旅客滯留機場。華航表示，即便支援也是在運能許可範圍內，對空服員影響不大。
至於廿日協商是否開放直播，工會指長榮昨在會上「接受不直播的協商會議，但工會不能有律師、顧問在場」，意圖利用資方龐大資源壓制弱勢員工，也顯見長榮並不堅持直播。長榮表示，未接受不直播的協商會議，這已非工會第一次仗著會議不公開就說謊，影響雙方互信；長榮堅持開放媒體進場直播，不設任何限制由勞資自行協商。
勞動部勞動關係司長王厚偉指出，長榮認為公司屬公共運輸業，若進入正式協商，有必要讓社會了解狀況；工會也並非拒絕直播，但直播涉及談判策略，需有較大場地，尚待討論。
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