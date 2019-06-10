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工會控助長榮疏運 交通部：僅離島航班

2019-06-10 14:30台灣醒報 記者吳婉瑜╱台北報導

桃園市空服員職業工會10日提出「三問」，質疑交通部積極計畫罷工疏運，助長長榮以強...
桃園市空服員職業工會10日提出「三問」，質疑交通部積極計畫罷工疏運，助長長榮以強硬、拖延的態度面對工會。(photo by 吳婉瑜/台灣醒報)
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「交通部積極解決罷工疏運問題，是拿納稅人的錢圖利特定財團嗎？」桃園市空服員職業工會10日指出，交通部幫長榮疏運，將助長長榮的強硬態度、圖利財團，對此，交通部回應，僅協助離島航班輸運，維護離島居民權益。

介入民營航空

桃園市空服員職業工會祕書長黃雅菱表示，工會於本月7日取得合法罷工權後，交通部隨即與長榮公司召開疏運計畫，因應後續的罷工行動。黃雅菱認為，交通部介入民營航空公司的勞資爭議，導致長榮仗勢有政府協助，因而維持一貫強硬立場。

桃園市空服員職業工會監事黃蔓鈴提到，上次協商過後，長榮無法承諾下一次的協商日期，長榮甚至表示，6月15日前都不會重啟協商，工會認為長榮以強硬和拖延的態度面對問題，恐怕將造成勞資兩敗俱傷。黃蔓鈴強調，工會雖已取得合法罷工權，但仍敞開協商大門，盼資方拿出解決問題的誠意和態度。

華航人力缺口

「7日罷工開票結果顯示，工會對長榮的態度已感到不耐，願意不惜一戰！」桃園市空服員職業工會常務理事王美心表示，長榮分會投下9成同意票，是長榮長期專制管理風格導致員工的反撲。她提到，初次勞資協商毫無結果，迫使最初單位管理的問題升高至公司管理問題，至今演變成影響乘客權益問題。

交通部疏運計畫曾找華航開加班機，桃園市空服員職業工會華航分會會員代表黃慧甄透露，華航已具體告知，無法負擔多餘疏運。華航空服管理部更指出，光是6月份人力缺口已達300個，到了7.8月旺季人力缺口只會更嚴重。她強調，交通部不應著重於請其他航空公司幫忙疏運，應從根本解決勞資爭議。

工會「三問」交通部，積極解決疏運問題，幫助長榮排解罷工壓力，是助長資方的強硬態度嗎？交通部在民營航空勞資糾紛中，用納稅人的錢處理疏運問題，是圖利特定財團嗎？長榮宣稱百分之百民營，拒絕工會搭便車條款，然而，交通部卻計畫出動軍機解決疏運，工會不應也爭取禁止搭便車條款嗎？

僅協助離島航線

對此，交通部回應，罷工恐連帶衝擊長榮集團旗下以經營國內、兩岸等航線為主的「立榮航空」，其中，馬祖航線由立榮航空獨營，而立榮於澎湖與金門所占運能也有半數，一旦空服員罷工後，對原本交通已相對不便的離島居民，權益勢必受到嚴重衝擊。

交通部強調，政府有責維持疏運，且均須收費，航空公司一旦無法提供服務，也須負退票或賠償責任。

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