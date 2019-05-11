丁守中敗訴／綠認「柯強心劑」 藍轟「政治宣判」

國民黨台北市長候選人丁守中（中）提出選舉無效訴訟卻敗訴，藍綠議員同喊要柯文哲把台北市長做好做滿。記者林伯東／攝影 分享 facebook

台北市長候選人丁守中針對去年市長選舉提選舉無效之訴，法院宣判丁敗訴。北市藍綠陣營市議員不約而同要柯文哲「珍惜判決結果」，留在北市「做好做滿」，但也有人認為，柯仍會在二審判決前宣布選總統。

民進黨市議員許淑華也認為，此時勝訴，對柯而言，不啻為參選二○二○強心劑。民進黨籍市議員王世堅說，「這樣柯文哲更沒有藉口了，就好好專心市政」，若柯還吃碗內、看碗外，要參選總統，「就明講」，不要再用這個官司當藉口牽拖。

許淑華說，「請柯文哲好好留在台北市好好當市長，不要再有總統夢。」但她也認為，這個判決結果，會讓柯文哲更堅定支持他的人非常多，「繼續在他的奇幻旅程的空間裡」，未來看形勢，如果藍綠陣營沒有推出強棒，應該還是會出來選。

國民黨市議員游淑慧說，她希望柯尊重，更要感謝、珍惜判決結果，全力以赴今後三年多任期，別從市政府十一樓窗戶，不斷去看向仁愛路另一頭的「總統府」。

議員王鴻薇對判決結果失望，顯示去年中選會、北市選委會造成選舉亂象沒被正視，上訴二審也不見得逆轉；丁就算上訴，柯也一定於二審宣判前宣布參選總統。

議員李明賢說，一審結果根本是「政治宣判、汙衊選民智商」，無視去年選舉排隊大混亂，連中選會主委陳英鈐也就選舉亂象請辭，「亂象是公認的」，為何法院充耳不聞？他支持丁上訴捍衛民主價值。

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹表示，二○一八年十一月廿四日是中華民國選舉史上的悲哀，中選會、市選委會嚴重違反行政程序及法律規定，破壞選舉公平及公正性，司法判決未讓公平正義得以伸張。