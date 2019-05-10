川普再出招 封殺伊朗金屬

2019-05-10 01:54 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 任中原 ／綜合外電



在伊朗宣稱將在兩個月後恢復鈾濃縮作業後，美國總統川普8日立即發布行政命令，對伊朗金屬產品出口實施制裁，使美、伊緊張關係進一步升高，可能擾亂鐵礦砂市場。在此同時，國際油市正同時面臨美國制裁伊朗及委內瑞拉等諸多不確定因素，油價也將持續劇烈震盪。

川普在行政命令中指出，下令禁止與伊朗進行生鐵、鋼鐵、鋁及銅等金屬產品的貿易，以阻止伊朗發展核子武器或洲際導彈，並阻止外國企業及國家繼續與伊朗維持商業往來。

伊朗政府8日表示，在美國制裁之下，除非與伊朗簽署「核子協定」的歐洲國家能夠設法與伊朗進行貿易，否則伊朗將於60天後不再限制鈾濃縮作業。

川普表示，「有朝一日」他願意與伊朗領導人會面，「以敲定一項協議，並採取行動來給予伊朗應有的未來」。

金融時報指出，美國對伊朗的最新制裁，將危及伊朗去年出口近1,400萬噸鐵礦砂的供應，對鐵礦砂市場進一步造成壓力。伊朗也是全球第18大鋼鐵出口國，2018年共出口鋼鐵924萬噸；另外還出口銅品13.8萬噸，鋁品20萬噸。

布蘭特7月原油期貨9日盤中跌0.7%，報每桶69.68美元；西德州6月期貨跌1.3%至每桶61.31美元。

分析師指出，國際油市正面臨美中貿易磋商、石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）減產、美國制裁伊朗與委內瑞拉、以及從俄羅斯到非洲供應受到干擾等不確定因素，氛圍高度緊張，油價預料將繼續劇烈震盪。