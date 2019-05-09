防飛彈襲盟國 美國務卿突訪伊拉克

2019-05-09 12:17 台灣醒報 記者施養正╱台北報導



美國國務卿龐培歐突訪伊拉克！外媒指出，龐培歐8日臨時取消前往德國的行程，改飛伊拉克首都巴格達，且事前未預作聲明，他受訪時表示，是由於伊拉克鄰國伊朗醞釀恐攻的情緒日漸高漲，但外媒指出，是因為伊朗日前將短程導彈運送至波斯灣，且其射程足以威脅美國軍隊及伊拉克。

重申兩國合作關係

據日本《NHK世界》報導，龐培歐原本預計8日造訪德國，卻無預警改變行程轉飛巴格達，然而他僅對媒體表示，此行是來與伊拉克當局討論伊朗逐漸高漲的攻擊情緒，其他細節則拒絕說明。但有美國媒體指出，伊朗日前將短程導彈運送至波斯灣附近，其射程可能波及美軍基地與美國的盟國（伊拉克），因此龐培歐此行被認為有威嚇作用。

報導更指出，龐培歐此行與伊拉克總理阿迪勒及總統薩拉赫進行會談，席間確認美國在伊拉克居住的公民，其人身安全會受到妥善保護。他也再次重申，美國會協助保護伊拉克的國家安全。

與伊朗關係緊張

《半島電視台》則指出，龐培歐對媒體表示，他向伊拉克總理及總統提及，伊拉克當局必須充分保護美國公民的安全，兩人也了解那是伊拉克當局應該履行的責任。「攻擊可能即將發生。」龐培歐表示，此行是為重申美國與伊拉克的合作關係，這是極為迫切的訪問。

日前，美國國家安全事務助理波頓曾對伊朗當局表示，若德黑蘭方面有任何踰矩的行為，就不要怪美方無情的對待。對此，伊朗外交部長札里夫在推特上反擊說，如果美國與其盟友缺乏安全感，是因為他們被自己國家的人民所鄙視，「跟伊朗一點關係都沒有！」伊朗軍方也透過半官方媒體回嗆，美軍現階段沒能力對伊朗採取任何軍事行動。

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