伊朗擬攻擊？ 美加強波灣軍力 派B-52轟炸機...

美國林肯號航空母艦正航向波斯灣，圖為林肯號上月通過直布羅陀海峽進入地中海的資料照。 （路透） 分享 facebook

美國日前宣布派遣航空母艦打擊群前往波斯灣後，七日宣布於中東地區部署包括B-52轟炸機在內的額外軍力，美國官員說，因為有可信情報指出伊朗部隊計畫攻擊當地美軍。美國務卿龐培歐七日還突訪伊拉克首都巴格達，警告伊朗勿輕舉妄動，並向伊拉克提供安全保證。

美國家安全顧問波頓五日宣布，美軍將派遣林肯號航母打擊群和轟炸機到波斯灣後，國防部七日進一步表示，空軍已派出B-52轟炸機。

美軍加派B-52轟炸機前往波斯灣，圖為南韓烏山基地的B-52（右）資料照。 （路透） 分享 facebook

不具名的美國官員指出，美軍將部署四架B-52轟炸機，但數量可能會改變。美軍轟炸機經常在該區域出現，上個月曾部署B-1轟炸機。

林肯號先前已計畫前往波斯灣，現在減少拜訪其他港口以提早抵達波斯灣，伴護艦包括一艘飛彈巡洋艦和四艘驅逐艦。

美國多名情報官員表示，伊朗可能正在移動短程彈道飛彈到波斯灣的船艦上，因此美國決定加強在波斯灣軍力部署。目前不清楚伊朗是否可能從船艦上發射飛彈，或者運送飛彈供伊朗陸軍使用。官員說，近來各項跡象顯示，伊朗與其支持的武裝力量可能準備攻擊美軍。

這波緊張情勢升溫之前，龐培歐在四月宣布進口伊朗石油的豁免期將在五月二日到期，包括美國盟友在內，任何進口伊朗石油的國家將面臨新一波制裁。白宮也將伊朗革命衛隊認定為外國恐怖組織，對伊朗立場趨為強硬。

伊朗政府八日宣布縮減部分核協議承諾，圖為伊朗總統羅哈尼（右）日前參觀伊朗原子能組織。 （歐新社） 分享 facebook

在美國總統川普退出伊朗核協議周年之際，龐培歐取消先前計畫拜訪德國總理梅克爾的行程，改為前往巴格達，進行四小時旋風式訪問。他行程保密，隨行記者在專機起飛後才得知目的地，但等他離開伊拉克飛往倫敦，記者才能發稿報導他的行蹤。

分享 facebook

龐培歐表示，伊朗活動升溫的報導與國防因素促成伊拉克此行。龐培歐與伊拉克總統、總理、情報及國防部門高官會談後表示，伊拉克承諾保護美國利益。

伊拉克有許多美軍，但伊拉克持續與伊朗貿易並與伊朗官員進行外交訪問。伊拉克比鄰伊朗，目前享有美國制裁豁免權並能持續向伊朗購買電力。