親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美伊對峙升溫中
美中貿易戰卡關
新日皇德仁即位
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

伊朗擬攻擊？ 美加強波灣軍力 派B-52轟炸機...

2019-05-09 00:17聯合報 編譯郭宣含徐榆涵／綜合報導

美國林肯號航空母艦正航向波斯灣，圖為林肯號上月通過直布羅陀海峽進入地中海的資料照...
美國林肯號航空母艦正航向波斯灣，圖為林肯號上月通過直布羅陀海峽進入地中海的資料照。 （路透）
分享

美國日前宣布派遣航空母艦打擊群前往波斯灣後，七日宣布於中東地區部署包括B-52轟炸機在內的額外軍力，美國官員說，因為有可信情報指出伊朗部隊計畫攻擊當地美軍。美國務卿龐培歐七日還突訪伊拉克首都巴格達，警告伊朗勿輕舉妄動，並向伊拉克提供安全保證。

美國家安全顧問波頓五日宣布，美軍將派遣林肯號航母打擊群和轟炸機到波斯灣後，國防部七日進一步表示，空軍已派出B-52轟炸機。

美軍加派B-52轟炸機前往波斯灣，圖為南韓烏山基地的B-52（右）資料照。 （路...
美軍加派B-52轟炸機前往波斯灣，圖為南韓烏山基地的B-52（右）資料照。 （路透）
分享

不具名的美國官員指出，美軍將部署四架B-52轟炸機，但數量可能會改變。美軍轟炸機經常在該區域出現，上個月曾部署B-1轟炸機。

林肯號先前已計畫前往波斯灣，現在減少拜訪其他港口以提早抵達波斯灣，伴護艦包括一艘飛彈巡洋艦和四艘驅逐艦。

美國多名情報官員表示，伊朗可能正在移動短程彈道飛彈到波斯灣的船艦上，因此美國決定加強在波斯灣軍力部署。目前不清楚伊朗是否可能從船艦上發射飛彈，或者運送飛彈供伊朗陸軍使用。官員說，近來各項跡象顯示，伊朗與其支持的武裝力量可能準備攻擊美軍。

這波緊張情勢升溫之前，龐培歐在四月宣布進口伊朗石油的豁免期將在五月二日到期，包括美國盟友在內，任何進口伊朗石油的國家將面臨新一波制裁。白宮也將伊朗革命衛隊認定為外國恐怖組織，對伊朗立場趨為強硬。

伊朗政府八日宣布縮減部分核協議承諾，圖為伊朗總統羅哈尼（右）日前參觀伊朗原子能組...
伊朗政府八日宣布縮減部分核協議承諾，圖為伊朗總統羅哈尼（右）日前參觀伊朗原子能組織。 （歐新社）
分享

在美國總統川普退出伊朗核協議周年之際，龐培歐取消先前計畫拜訪德國總理梅克爾的行程，改為前往巴格達，進行四小時旋風式訪問。他行程保密，隨行記者在專機起飛後才得知目的地，但等他離開伊拉克飛往倫敦，記者才能發稿報導他的行蹤。

分享

龐培歐表示，伊朗活動升溫的報導與國防因素促成伊拉克此行。龐培歐與伊拉克總統、總理、情報及國防部門高官會談後表示，伊拉克承諾保護美國利益。

伊拉克有許多美軍，但伊拉克持續與伊朗貿易並與伊朗官員進行外交訪問。伊拉克比鄰伊朗，目前享有美國制裁豁免權並能持續向伊朗購買電力。

伊朗伊拉克美軍
❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

相關新聞

「選川普還是選石油」 伊朗縮減核協議 危機再起？

2019-05-09 00:42

美制裁伊朗…印中合作買能源 找更大議價權

2019-05-09 00:36

跟進川普制裁或購買石油…伊朗要歐盟選邊站

2019-05-09 00:09

龐培歐現身倫敦 尋求英國支持強硬面對中國伊朗

2019-05-08 21:59

川普包圍德黑蘭 美伊敵意直逼臨界點

2019-05-08 20:55

為什麼伊朗只退出部分核協議？專家這麼解釋

2019-05-08 18:03

美軍醞釀打伊朗 鷹眼、大黃蜂…火力總盤點

2019-05-08 15:56

美國制裁伊朗 促印度中國在能源採購合作

2019-05-08 15:53

美退核協議週年 伊朗揚言恢復提煉高純度濃縮鈾

2019-05-08 15:23

美重祭制裁 伊朗停止履行核協議部分承諾

2019-05-08 15:21

伊朗縮減部分核協議承諾 惹怒法國

2019-05-08 13:53

伊朗躲避制裁 改在「灰市」賣油

2019-05-08 13:50

伊朗退出部分核協議！已知會五國駐伊朗大使

2019-05-08 13:26

影／美國伊朗對峙升高 龐培歐速訪伊拉克穩情勢

2019-05-08 12:35

美國圍堵怎麼辦？伊朗在「灰市」出售石油

2019-05-08 10:58

美在中東部署B-52轟炸機 因應伊朗威脅

2019-05-08 09:19
看更多

熱門文章

美中談判急轉直下祕辛 原來此事惹火川普

2019-05-08 17:41

中國民族主義抬頭 美中貿易談判習近平「不再讓步」

2019-05-08 17:02

鞋子是綠色還是粉紅色？ 都是「白平衡」惹的禍

2019-05-08 11:19

加徵關稅似成定局 道瓊創今年初來最大跌幅

2019-05-08 04:38

美中貿易戰3種可能 美若加徵關稅中將這樣反擊

2019-05-08 17:02

哈利梅根抱新生兒亮相 寶寶不理鎂光燈睡得香甜

2019-05-08 19:51

「冰與火」一個穿幫鏡頭 讓星巴克爽拿717億免費廣告

2019-05-08 15:26

劉鶴正赴美「敲定協議」 川普推文讓美股期指跌幅縮

2019-05-08 21:12

孟加拉航空客機滑出跑道 機身斷3截

2019-05-08 22:15

美眾院通過「台灣保證法案」 籲對台軍售常態化

2019-05-08 09:10

美軍醞釀打伊朗 鷹眼、大黃蜂…火力總盤點

2019-05-08 15:56

道瓊指數大跌473點 貿易戰威脅讓投資人不安

2019-05-08 06:47

16歲高中生同時讓4女同學懷孕 網評：後生可畏

2019-05-08 15:17

不甩王室慣例 梅根頻創新例 但這件事...她不是第一位？

2019-05-08 11:00

左擁右抱後宮不是夢？他們前進非洲當酋長 引爆微博熱搜榜...

2019-05-08 10:00

美科羅拉多州驚傳校園槍擊案至少1死7傷 2嫌遭逮

2019-05-08 07:49

美國圍堵怎麼辦？伊朗在「灰市」出售石油

2019-05-08 10:58

陸商務部揚言 美國周五敢調高關稅 中國將反制

2019-05-09 00:00

川普要加關稅中國股民竟不知 官媒今才擴大報導

2019-05-08 17:13

美股早盤跌幅收斂 川普暗示本周美中仍有望達成協議

2019-05-08 22:07

伊朗退出部分核協議！已知會五國駐伊朗大使

2019-05-08 13:26

中國事業淨營收下滑 家樂福傳考慮退出中國市場

2019-05-08 20:02

日皇德仁首度宮中祭祀 雅子大垂髮造型現身

2019-05-08 15:38

日航JAL自動報到系統當機 各地機場航班大亂

2019-05-08 08:12

日本重大車禍波及等紅燈13名兒童 2死2重傷

2019-05-08 13:21

影／川普企業十年虧逾10億美元 圖表一頁裝不下

2019-05-08 16:25

丹佛校園槍擊案 至少7名學生受傷

2019-05-08 05:59

日本幼兒園師生散步時遇死亡車禍 民眾：難以致信

2019-05-08 16:37

哈利與梅根新生兒將成伯爵 王子頭銜等曾祖母冊封

2019-05-08 21:37

有隱情？2男刮中1.6億樂翻 彩券公司卻不發獎金　

2019-05-08 15:40

陸商務部：若美真課關稅 將採必要措施反擊

2019-05-09 00:28

貿易談判破局！美要求中國修法規 北京認侵犯主權

2019-05-08 17:02

哈利添丁 英王儲查爾斯一脈王室成員更具分量

2019-05-08 17:21

台股ADR除台積電外全倒 市場沒料到陸若被加關稅必報復

2019-05-08 07:14

何止一字千金 川普1字砍股市130億美元市值

2019-05-08 16:58

提列14億歐元罰款準備金 BMW第1季獲利重摔逾七成

2019-05-08 00:50

關稅只是煙幕彈 貿易戰主因是美中「搶當科技霸主」

2019-05-08 17:02

為什麼伊朗只退出部分核協議？專家這麼解釋

2019-05-08 18:03

豪華飛機墜毀墨西哥山區 機上13人全數罹難

2019-05-08 16:03

小摩CEO戴蒙：美中簽貿易協議機率達8成

2019-05-08 17:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top