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美制裁伊朗…印中合作買能源 找更大議價權

2019-05-09 00:36聯合報 國際中心／綜合報導

伊朗首都德黑蘭南方的波斯灣油田產油平台。 （路透）
伊朗首都德黑蘭南方的波斯灣油田產油平台。 （路透）
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美國堅持制裁伊朗，禁止其他國家向伊朗購買原油，影響中國大陸和印度原油採購。根據統計，印度今年四月平均每日從伊朗進口原油比去年同期下滑百分之五十七，原本是伊朗石油最大買家的大陸也受影響。印度媒體報導，伊朗石油供應中斷，促使印度與大陸探討合作採購石油和天然氣。

美國去年十一月對伊朗實施制裁禁止其石油出口，但給予印度、大陸等八個國家六個月豁免期，這些國家在今年五月二日到期的豁免期間仍可從伊朗進口石油。

路透統計，印度今年四月平均每日從伊朗進口廿七萬七千六百桶石油，比去年同期下滑百分之五十七，也比前一個月減少百分之卅一。印度是伊朗石油的第二大買家，僅次於大陸。

大陸四月則向伊朗買進兩千四百萬桶原油，相當於每天八十萬桶，購買量創去年八月以來新高，顯然有意在豁免期結束前搶進。

印度斯坦時報引述不願具名的印度官員表示，伊朗是印度與大陸主要的石油供應國，美國的制裁導致伊朗石油供應中斷，對印中兩國產生巨大的戰略和經濟成本。

中央社報導，消息人士透露，儘管印中在反恐和邊界上有所分歧，但雙方正探討在石油與天然氣採購上合作。中國國家能源局副局長李凡榮三月曾訪問新德里，與印度石油部次長庫締討論合作採購石油和天然氣，兩國成立石油天然氣聯合工作小組，討論在能源採購上合作，以擁有更大議價權，這也是中印首度在能源合作出現制度化安排。

多位官員說，印中合作的層面，包括石油輸出國家組織向亞洲國家收取過高油價問題，及伊朗石油供應中斷等議題。

伊朗印度石油
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