名家觀點／服務業創新 才是自經區亮點

2019-05-14 01:37 經濟日報 林建甫



台灣曾被譽為亞洲四小龍之首，因為從加工出口區開始，勇於嘗試創新機制，這些年來卻因為兩岸關係的問題，一再蹉跎掉機會。近年來的經濟成長率在「保3」徘徊，也沒孕育出一隻獨角獸。台灣經濟出了什麼問題？從最近自由經濟特區的辯論，我們可以略窺端倪。

有人完全從農業的角度來看。認為自經區是台灣農業毒藥，它會洗產地，即會把產地MIC洗成MIT，會掏空MIT品牌價值。其實世界經貿組織WTO有原產地規則的規定，且自由貿易協定（FTA）特定原產地標準更嚴格。根據我國進口原產地認定標準規定，要達實質轉型程度，原料加工後，稅則前六碼須已變更，或附加價值達35％以上。談自經區，只談農業，實在小看了自經區的功用。

也有人認為台灣強項在高科技，自經區的設置必須以外銷為導向，不把農業產品當優先順位。他們認為自經區的特色，一般都是加工、組裝，提高附加價值後再外銷；早期的加工出口區，勞力外銷，現在則是零組件外銷，台灣有很好的半導體、軟件、網路、材料、工業等，靠自經區整合起來，可以發達經濟。

這只是製造業的思維。台灣的製造能力很強，在追求低成本（cost down）的表現十分傑出，也創造出電腦王國的封號。但工業在GDP的占比大概只有35%。製造業再強，沒品牌、沒與服務結合，過去的困境就是淪為代工的產物，「毛三到四」的利潤。雖然培養少數科技新貴，無法撐起大片的台灣經濟。

對比，服務業占比GDP六成多。要突破台灣悶經濟，增加薪水，提振生產力，最重要的就是提高服務業的附加價值。當年馬政府推動自經區的一個重點是在制度創新，以提高服務業的附加價值為主。

例如金融服務，迄今台灣已經連34季資金外流，將近4,000億美元在國外為人作嫁，賺點蠅頭小利，可是這部分又把台灣的金融菁英吸收到海外，在外國消費、繳稅。

為什麼我們不在自經區鬆綁金融管制的條條框框，把錢跟人都吸回自經區，甚至吸引更多的外國資金及人才來為我創造GDP？

依現行規定，外國大學要在台灣設立分校非常不容易，那麼我們就可在自經區內鬆綁規定。前教育部長蔣偉寧當時就表示已有七所國際名校，願在「自由經濟示範區創新教育」的計畫下，來台開先設學位專班與學分課程。第二階段再設立獨立院校或分校，讓台灣的高等教育可培育國際人才，惠人利己。

國際醫療，可讓台灣的醫療技術在國際上發光。台灣的健保讓國際稱羨，但某種程度也是壓榨醫師護理人員的辛勞。配合觀光及結合國際有名醫療機構，把國際健檢、外國富人醫療機會帶來自經區，全部自費，不占用健保資源，用歐美行情收費，相信可以大幅提高台灣的醫療產值。

另外，為打破國際經貿空間的困境，我們應積極與其他國家洽簽FTA，或是加入大型國際經貿組織如CPTPP和RCEP。後者可以避免與單一國家協商困難且可畢其功於一役。但需要有非常大幅度的法規鬆綁與開放。

很遺憾，最近台灣因為選舉，不論地方或是中央都沒有看到政府官員，努力地喊出我們要加入CPTPP或想辦法與RCEP有更多的連結。

勇於制度創新，才是給台灣更多的機會，創造更多的產值與就業，要改善台灣的經貿困境就從自由經濟特區的準備開始。

（作者是台大經濟系教授）