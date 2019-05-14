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藍委提辯論自經區 向政院下戰帖

2019-05-14 01:03聯合報 記者鄭媁、丘采薇／台北報導

針對「自由貿易經濟特區特別條例」的爭議，國民黨團立委費鴻泰（右起）、曾銘宗、賴士...
針對「自由貿易經濟特區特別條例」的爭議，國民黨團立委費鴻泰（右起）、曾銘宗、賴士葆等昨天舉行記者會，要求跟民進黨進行公開辯論。記者鄭超文／攝影
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自經區話題引發多方論戰。農委會主委陳吉仲已答應辯論，國民黨立委曾銘宗、賴士葆、費鴻泰、農委會前主委陳保基昨天再向經濟部長沈榮津、財政部長蘇建榮、國發會主委陳美伶下辯論戰帖。行政院則回應，部長可至立法院報告並接受立委質詢。

蔡總統昨天接見中華民國工業區廠商聯合總會時表示，最近美中貿易戰的局勢衝擊了全球的經濟，不過台灣經濟基礎非常穩固，她有信心，台灣可以把握機會，張開雙手歡迎台商回流，用高品質的「台灣製造」取代「中國製造」，爭取更多出口的訂單。

費鴻泰批評，蔡總統是為反對而反對，竟然說她反對自貿區的理由是為了保護台灣產品，這讓他感到很驚奇，不知道蔡總統為什麼有此論述？事實上，任何一個國家或地區製造，都定義的非常清楚。

賴士葆也質疑，陳吉仲從擔任農委會副主委任內，共專案進口卅二項大陸農產品，包括番薯、芋頭、紅綠茶、梨子和漁產品等，左手進口大陸農產品、右手痛罵大陸農產品血洗台灣，難道是精神分裂？

國民黨智庫昨也舉行記者會，經濟組召集人林祖嘉說，台灣是東亞區域經濟生產網路重要一環，此時正好給廠商重新布局的機會，政府更應營造開放的投資環境，而設立自經區是最佳策略。

曾銘宗表示，蔡政府要抹黑、抹紅國民黨，也要認真一點。目前他先給幾位部長一點思考時間，未來不排除「突襲」到相關部會親遞辯論邀請函。

對於藍委再下辯論戰帖，行政院發言人Kolas Yotaka表示，行政院及各部會首長依憲法向立法院負責，部長們可至立法院報告並接受立委質詢，在國會中清楚說明經濟政策。

行政院立法院

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