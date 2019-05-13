親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
自經區各方爭議
民進黨蔡賴之爭
國民黨初選競逐
國土災難求解套
藍綠布局拚立委
政治
軍事
綜合

藍委質疑：賴清德主張自經島 打臉陳吉仲

2019-05-13 00:04聯合報 記者鄭媁、胡瑞玲／連線報導

分享

行政院前院長賴清德指國民黨團重提自經區條例，與二○一二年馬政府提出的示範區條例沒有不同。國民黨立委曾銘宗昨反擊，正因馬政府版本有部分爭議，這次二．○版才稍做調整；並質疑賴提出自由經濟島主張，是打臉農委會主委陳吉仲所稱「傷害台灣農業」。

賴清德提出自由經濟島的主張，似與新北市前市長朱立倫打造「自由貿易島」不謀而合。朱表示，他要肯定賴清德敢說真話的勇氣，他沒有用「大陸貨洗產地」、「美國會制裁」等廉價理由來欺騙人民，這點要給予他高度的肯定。

曾銘宗指出，「自由貿易經濟特區特別條例」草案與過去有五方向不同，第一，中國大陸農產品若輸到台灣境內，必須經過農業中央機關核准，農委會難道會讓傷害台灣農業的產品進口？蔡政府刻意抹紅說會衝擊台灣農業，是裝睡的人叫不醒。

其二，過去版本開放會計師、律師及工程師可在示範區執業，新版本移除相關條文；第三，當初擔心各縣市若開放示範區恐有炒地皮疑慮；新版明定地方政府要報中央機關核定設自經區，必須限定工業用地或產業用地。

第四，原規範持有外國醫師資格者可在示範區執業，已改為取得中華民國醫生執照後才能執業。最後，限縮僅運送、貯存產生的所得才可免營所稅，以符國際規範。他說，自經區主要以出口為主，「內銷百分之十免稅」的條文已拿掉。

至於自經區條例近七十條條文中，被指有卅條空白授權，看不出具體內容。曾銘宗說，過去的立法體例常有，像是產業創新條例、自貿港區設置管理條例等都是如此，賴可能對財經法案不熟，毋須大驚小怪。

自經區賴清德農委會自由貿易
獻上家福樂仟元禮券 讓家中的 _______ 開心血拚

相關新聞

賴清德提自經島 與蔡英文不同調？

2019-05-13 00:15

新聞眼／逢中必反 卡住台灣經濟發展契機

2019-05-13 00:39

學者解方：局部試點 讓自經區證據說話

2019-05-13 00:24

綠轟自經區「馬政府審到不敢審的東西」

2019-05-13 00:19

賴清德vs.國民黨 自經區爭點一次說分明

2019-05-12 22:57

挺自經區 王金平：自由開放智慧管理是唯一出路

2019-05-12 22:09

高雄自經區說帖引熱議 杜紫宸這麼酸韓國瑜

2019-05-12 13:29

自經區洗產地？ 杜紫宸：美國海關没那麽好騙啦

2019-05-12 13:17

談自經區 朱立倫：民進黨把它當作「驚嚇區」

2019-05-12 12:03

影／賴批韓不懂自經區 藍只會跟從 朱回酸賴：記憶不好！

2019-05-12 11:57

賴清德批藍營自經區構想空白授權、沒有專業評估

2019-05-12 09:55

小英批自經區…辣台妹政治算計 全為了滅賴阻韓？

2019-05-12 09:00

自經區議題熱…關鍵戰場

2019-05-12 00:30

自經區各家倡議版本…概念不同

2019-05-12 00:30

府指自經區非優先選擇 陳吉仲認百分之百傷農業

2019-05-12 00:28

自經區說帖遭質疑 韓國瑜：先去查字典

2019-05-12 00:20

馬朱王挺自經區「非做不可」 轟綠沒常識

2019-05-12 00:17
看更多

熱門文章

玉帝有任期鄭成功掌天庭？驚動蔡政府 恢復祭典固選票

2019-05-12 08:00

郭台銘：年輕人若還只拿那樣的薪水 台灣經濟無望

2019-05-12 14:30

力挺韓國瑜 劉家昌批蔣萬安：標準的第二個馬英九

2019-05-12 10:10

國防機密全都露 只因一條林業道路鋪水泥修建

2019-05-12 14:14

吳育昇公開扁親筆信 「讓我醫好了再回來關」

2019-05-12 16:37

口誤「年輕人拿那麼多的薪水」 郭台銘急澄清

2019-05-12 18:24

金美齡：讓蔡英文再做四年 之後賴清德將是八年總統

2019-05-12 12:53

韓國瑜網路聲量正負評接近黃金交叉 朱立倫正評最高

2019-05-12 13:06

小英想學梅克爾？德密件曝光 揭鐵娘子高民調祕笈

2019-05-12 10:00

藍營二代發言人爭出線 「老搭檔」挺吳育昇戰洪孟楷

2019-05-12 08:46

館長酸韓國瑜只會鋪路 游淑慧嗆：誰叫前任13年都沒鋪好

2019-05-12 10:55

讚郭董兩岸論述 沈富雄：點出國民黨國王新衣式的困窘

2019-05-12 22:41

當年哈佛拒掛中華民國國旗 黃偉哲縫這裡引起轟動

2019-05-12 11:39

小英批自經區…辣台妹政治算計 全為了滅賴阻韓？

2019-05-12 09:00

來自東南沙問候母親的聲音 海巡唯一野戰砲兵曝光

2019-05-12 13:09

影／郭台銘大曬母子情深 回擊被批不懂一中各表

2019-05-12 15:37

學者：韓流持續性出現瓶頸 辣台派穩扎穩打

2019-05-12 13:05

【重磅快評】韓國瑜是劍宗還是氣宗？

2019-05-12 11:36

郭台銘向陸喊話 徐世榮：比朱立倫韓國瑜有骨氣多了

2019-05-12 14:49

種電害黑琵漸消失 台大醫：政黨神主牌能如此傷害台灣?

2019-05-12 15:28

回批賴清德 郭台銘：先贏民進黨初選再跟我談

2019-05-12 13:47

破框？孫大千批蔡英文是「六大破壞」

2019-05-12 08:48

柯文哲多受歡迎？ 台中年輕柯粉忍酷熱排1小時等合照

2019-05-12 15:35

王金平聲援郭台銘：我和他都是中華民國派

2019-05-12 19:59

韓國瑜母親節直播 代網友致電給媽媽說心裡話

2019-05-12 17:05

郭台銘：賴清德麻煩製造者 不要來蹭溫度

2019-05-12 14:04

郭台銘帶媽媽曬太陽 送康乃馨給支持者

2019-05-12 14:05

影／柯p逛台中三井outlet 幕僚說因為我們想逛

2019-05-12 17:43

郭台銘兩個中國說 徐永明：指國王沒穿衣服的誠實小孩

2019-05-12 11:32

郭台銘「兩個中國」說激怒陸方？朱立倫：會提醒他

2019-05-12 11:52

遭酸自動綁鞋帶機？郭董：別挑撥我和國民黨大老的感情

2019-05-12 14:06

影／太陽能板毀濕地 專家嘆：犧牲生態來保護環境？

2019-05-12 11:35

吳釗燮：中國高官見台媒 要從內部擊潰台灣

2019-05-12 17:03

拚國民黨立委初選 張志明：不辭台東副縣長

2019-05-12 11:45

影／周錫瑋南鯤鯓代天府參拜 猛讚郭台銘轟扁柯蔡

2019-05-12 10:45

民進黨五人小組見面了 卓榮泰：談談該做的工作

2019-05-12 20:30

綠營頃全黨之力轟韓國瑜 侯友宜：扮演好各自角色

2019-05-12 15:32

高雄自經區說帖引熱議 杜紫宸這麼酸韓國瑜

2019-05-12 13:29

「封肉亡客家亡！」 客委會發文引發客家鄉親討論

2019-05-12 17:10

蔡英文說新內閣效率變快 林濁水：因為蘇貞昌輩份高

2019-05-12 13:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top