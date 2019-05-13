藍委質疑：賴清德主張自經島 打臉陳吉仲

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行政院前院長賴清德指國民黨團重提自經區條例，與二○一二年馬政府提出的示範區條例沒有不同。國民黨立委曾銘宗昨反擊，正因馬政府版本有部分爭議，這次二．○版才稍做調整；並質疑賴提出自由經濟島主張，是打臉農委會主委陳吉仲所稱「傷害台灣農業」。

賴清德提出自由經濟島的主張，似與新北市前市長朱立倫打造「自由貿易島」不謀而合。朱表示，他要肯定賴清德敢說真話的勇氣，他沒有用「大陸貨洗產地」、「美國會制裁」等廉價理由來欺騙人民，這點要給予他高度的肯定。

曾銘宗指出，「自由貿易經濟特區特別條例」草案與過去有五方向不同，第一，中國大陸農產品若輸到台灣境內，必須經過農業中央機關核准，農委會難道會讓傷害台灣農業的產品進口？蔡政府刻意抹紅說會衝擊台灣農業，是裝睡的人叫不醒。

其二，過去版本開放會計師、律師及工程師可在示範區執業，新版本移除相關條文；第三，當初擔心各縣市若開放示範區恐有炒地皮疑慮；新版明定地方政府要報中央機關核定設自經區，必須限定工業用地或產業用地。

第四，原規範持有外國醫師資格者可在示範區執業，已改為取得中華民國醫生執照後才能執業。最後，限縮僅運送、貯存產生的所得才可免營所稅，以符國際規範。他說，自經區主要以出口為主，「內銷百分之十免稅」的條文已拿掉。

至於自經區條例近七十條條文中，被指有卅條空白授權，看不出具體內容。曾銘宗說，過去的立法體例常有，像是產業創新條例、自貿港區設置管理條例等都是如此，賴可能對財經法案不熟，毋須大驚小怪。