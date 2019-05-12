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府指自經區非優先選擇 陳吉仲認百分之百傷農業

2019-05-12 00:28聯合報 記者林敬殷／台北報導

農委會主委陳吉仲。 圖／聯合報系資料照片
農委會主委陳吉仲。 圖／聯合報系資料照片
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針對自經區的爭議，總統府昨天表示，所謂自由貿易經濟特區的發展模式可能遭受到的衝擊與影響，攸關我國產業的發展，並不是當前經濟發展措施的優先選擇；台灣經濟發展的關鍵，在於總體競爭力的持續提升，而非市場自由度不足，這是所有國際經濟觀察家的共識。

總統府表示，過去三年政府推動許多強化經濟自由措施，包括人才、法規鬆綁等，近期在傳統基金會（Heritage Foundation）經濟自由度國際排名全球第十名，對照過去這段期間台灣經濟的持續升溫，顯示這些政策不僅得到國際肯定，發展的成果也正由全民共享。

總統府指出，面對美中貿易戰的當前局勢，特別是國際組織對相關國家租稅優惠制度正進行嚴格檢視，台灣提供的相關租稅優惠更應符合國際檢視標準，以避免構成有害租稅慣例，而被國際組織列為稅務不合作名單，影響國家競爭力。

【記者吳淑玲／台南報導】農委會主委陳吉仲昨天在台南柳營「改善農業缺工」記者會受訪時表示，自由經濟示範區百分之百傷害台灣農業，因按自經區四十二條的規範，開放對中國管制的八百三十項農產品，且是零關稅進來，進來之後還免課徵營利事業所得稅外銷，如此當然傷害農業。

陳吉仲說，農業中百分卅七是做食品加工，高達二千多億元，呼籲外界好好檢視，不論是國民黨在馬英九執政時期的自由經濟示範區的草案，或國民黨立委最近提的自由貿易經濟特區草案，條文寫得非常清楚，這個是農業部門無法接受的。

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