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黃捷上政論節目基本題答不出 洪孟楷反擊：誰才在耍猴戲？

2019-05-11 10:01聯合新聞網 綜合報導

圖擷自YOUTUBE
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時代力量高雄市議員黃捷日前在議會質詢時，對市長回不出「自經區」翻白眼一炮而紅，前晚還邊吃火鍋邊開直播，罵韓在「耍猴戲」，對此國民黨發言人洪孟楷10日在臉書痛批，與黃捷在「台灣最前線」政論節目同台，討論到觀光局主秘和市長用人問題時「一問三不知」，連基本題都答不出來，反擊她不知道「誰才耍猴戲？」

洪孟楷在臉書發文表示，剛好有機會和黃議員同台，在主持人問到高雄觀光局主秘及市長用人問題時，黃捷明顯左右而言他，直接請教「是否不了解到底觀光局主秘何時到任？」、「是否不知道高雄市現在少政務官、事務官？」黃捷卻是啞口無言，洪孟楷表示，兩題基本題都答不出來，是不是應該先做好功課，而不是用輕蔑的字眼汙辱韓市長和高雄市民。

洪孟楷說，對於觀光局主秘有無公私不分，黃捷明顯對觀光局主秘不了解，今年一月四日就任都不清楚，討論到高雄市人事任命，黃捷更脫口說韓國瑜要把整個高雄市府都在自己人進來，但政務官有額度限制，而非想帶人進來就讓誰進來，洪孟楷表示，黃捷的質詢，顯然對行政事務還不夠熟悉，令人遺憾。

最後洪孟楷也說，議員可以合法監督市府，市府也應該接受督導，但還是強調，如果一昧用二分法，以政治意識形態在前頭而全盤否定，那台灣社會怎麼進步，既然是年輕從政人員，就更應該客觀，最後反擊，大罵韓國瑜「耍猴戲」的同時，無形也成為了戲中的主角。

時代力量高雄市議員黃捷（右），左為高雄市長韓國瑜。圖／取自高雄市議會質詢畫面
時代力量高雄市議員黃捷（右），左為高雄市長韓國瑜。圖／取自高雄市議會質詢畫面
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韓國瑜黃捷洪孟楷自經區
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