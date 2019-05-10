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鴻海新任董事名單出爐 這兩人任董座呼聲高

自經區說帖綠議員不接受 韓：樂於接受討論

2019-05-10 18:55中央社 高雄10日電

高市府今（10）天公布爭取自經區說帖，時代力量議員黃捷及民進黨議員康裕成都說「不...
高市府今（10）天公布爭取自經區說帖，時代力量議員黃捷及民進黨議員康裕成都說「不能接受」；高雄市長韓國瑜則說，樂於接受各界討論。聯合報系記者林保光／攝影
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高市府今天公布爭取自經區說帖，時代力量議員黃捷及民進黨議員康裕成都說「不能接受」；民進黨市議員郭建盟更在fb上指「抄襲」。高雄市長韓國瑜則說，樂於接受各界討論。

黃捷上週市政總質詢質詢韓國瑜自經區議題，因不滿韓的答詢翻白眼在網路爆紅；她受訪表示，韓國瑜花了一週時間才寫4頁僅1600字的「作業」，裡面沒有願景，沒有說明多少就業機會、提供多少產值，更沒有針對產業、勞工及環境的影響評估，「市民能接受嗎？我是不能接受。」

康裕成也認為「說帖不務實」，她說，市府應說明哪個法令要鬆綁、如何鬆綁、要增設什麼法令、內容為何、修法增設新法又是針對哪些產業、哪些品項需要；說帖以「中央處理」作結語，更是自曝其短，讓市民質疑韓國瑜的心是否在高雄。

在民國101年底就自經區提出質詢的郭建盟則是在fb貼文指出，高市府提供的「高雄自由經濟示範區」說帖，從內容及架構看，應該是抄自陳菊團隊102年委託中山大學國家政策研究中心所做的「高雄自由經濟示範區法治規劃及架構之研究」中，節錄行政院自由經濟示範區政策說明。

貼文表示，中山大學的這份102年研究案，在那時就遭遇「高雄一廂情願、就你家過年」、「缺乏實質效益評估」的質疑，菊政府也自知推不動，最後不了了之。而今過了5、6年，韓市府在川普大舉貿易保護主義旗幟，未經修正再拿出來，會更行不通。

對於綠營議員無法接受說帖，韓國瑜在議會受訪表示，歡迎議員提出建設性批評，也樂於接受討論。他說，民進黨府院團隊對自由經濟貿易區採排斥看法，但很多經濟學者與立委對自經區則持肯定態度，也有15個縣市長聯署支持。「到底是公說公有理？還是婆說婆有理？大家可以討論。」

韓國瑜表示，自經區是給高雄一個經濟脫胎換骨的機會。說帖已送到議員手上，將來也會送到行政院，「這個議題哪怕只是試辦幾年，如果真的帶來良好經濟效益，何樂不為？」

至於對抄襲的指控，「自由貿易經濟特區」業務推動主責的高雄市政府經濟發展局長伏和中說，說帖無抄襲問題，是根據高雄目前產業需求提出的項目。應該反思的是既然大家都支持，為什麼不做；只要有利高雄經濟發展，歡迎各界建言。

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