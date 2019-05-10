時力正妹合體開直播 黃捷再批韓國瑜「很會耍猴戲」

2019-05-10 11:02 聯合新聞網 綜合報導



時代力量台北市議員林穎孟與同黨北市議員黃郁芬及高市議員黃捷同框開直播。圖擷自 林穎孟臉書 分享 facebook

時代力量高雄市議員黃捷，因受不了高雄市長韓國瑜狂跳針回應「高雄發大財」大翻白眼而意外爆紅。昨（9）日和同黨台北市議員林穎孟、黃郁芬吃火鍋，並同框直播，大聊北高市議會的差異。直播中，黃捷更直言韓國瑜市長「很會耍猴戲」。

9日黃捷北上錄節目，回高雄前和同黨議員吃飯聚餐，台北市議員林穎孟趁機開臉書直播：「鄉民女神來我家」，之後還加入同黨北市議員黃郁芬一起暢聊。黃捷首先表示突然爆紅其實壓力滿大的，因為連在議會準備質詢資料時都會有人拍照。

之後林穎孟好奇提問，為什麼韓國瑜在議會裡要一直起立、坐下。黃捷一聽馬上無奈表示，因為韓國瑜「真的很沒禮貌」。她更進一步說，議員並沒有讓市長可以請別人回答，「韓國瑜就擅自叫別人回答，然後就自己坐下了。」林穎孟和黃郁芬聽聞非常驚訝地詢問：「高雄市議會沒有備詢台嗎？」更表示柯文哲都是站在備詢台，一直站到結束。

林穎孟更分享柯文哲在面對質詢時，都回答得很細，不會去講離題的事情。若是不確定或不知道的事情，也會很誠實的說不知道，並和相關的局長交待回去研究。林穎孟認為「韓國瑜真的要進步一點」。黃捷一旁附和表示「本來就應該這樣啊，讓大家知道哪個地方還做得不夠好」，更大嘆韓國瑜市長就是「很會耍猴戲的、很皮的一個人。」

最後三人也分享北高市議會的不同，包括議員研究室的擺設、議事進行方式，甚至議員的出席狀況等等。