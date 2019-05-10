時力正妹合體開直播 黃捷再批韓國瑜「很會耍猴戲」
時代力量高雄市議員黃捷，因受不了高雄市長韓國瑜狂跳針回應「高雄發大財」大翻白眼而意外爆紅。昨（9）日和同黨台北市議員林穎孟、黃郁芬吃火鍋，並同框直播，大聊北高市議會的差異。直播中，黃捷更直言韓國瑜市長「很會耍猴戲」。
9日黃捷北上錄節目，回高雄前和同黨議員吃飯聚餐，台北市議員林穎孟趁機開臉書直播：「鄉民女神來我家」，之後還加入同黨北市議員黃郁芬一起暢聊。黃捷首先表示突然爆紅其實壓力滿大的，因為連在議會準備質詢資料時都會有人拍照。
之後林穎孟好奇提問，為什麼韓國瑜在議會裡要一直起立、坐下。黃捷一聽馬上無奈表示，因為韓國瑜「真的很沒禮貌」。她更進一步說，議員並沒有讓市長可以請別人回答，「韓國瑜就擅自叫別人回答，然後就自己坐下了。」林穎孟和黃郁芬聽聞非常驚訝地詢問：「高雄市議會沒有備詢台嗎？」更表示柯文哲都是站在備詢台，一直站到結束。
林穎孟更分享柯文哲在面對質詢時，都回答得很細，不會去講離題的事情。若是不確定或不知道的事情，也會很誠實的說不知道，並和相關的局長交待回去研究。林穎孟認為「韓國瑜真的要進步一點」。黃捷一旁附和表示「本來就應該這樣啊，讓大家知道哪個地方還做得不夠好」，更大嘆韓國瑜市長就是「很會耍猴戲的、很皮的一個人。」
最後三人也分享北高市議會的不同，包括議員研究室的擺設、議事進行方式，甚至議員的出席狀況等等。
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