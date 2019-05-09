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高雄爭取自由貿易經濟特區 說帖將報行政院

2019-05-09 19:17中央社 高雄9日電

高雄市長韓國瑜。 聯合報資料照片
高雄市長韓國瑜。 聯合報資料照片
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高雄市長韓國瑜多次說高雄要設立「自經區」引發爭議，他今天表示，高市府會寫一份說帖向行政院報告並爭取支持。市府經發局表示，已完成「自由貿易經濟特區」說帖。

經發局官員並表示，市府內部已不再說「自經區」，改講「自貿區」。

國民黨高雄市議員黃柏霖在市議會市政總質詢針對近來被熱烈討論的「自經區」提出看法。黃柏霖主張設立「自由經濟貿易示範區」，並說要高端的產業，如果能有一個區塊能夠鬆綁法令，讓人才、產業自由並多元化。

韓國瑜答覆，如果政府勇敢推自由貿易區，並首選在高雄，每屆高雄市長都會希望高雄經濟衝起來，經貿不應和政黨有關。

他說，經濟貿易區目前有兩條路，一條是威脅、一條是信心，但這兩派人依自己的喜惡、意識型態和政治利益在看，如此無法回歸經濟本質。

韓國瑜表示，他希望在高雄找到一塊地，讓人才、稅務及相關法令鬆綁，高市府也會寫說帖，把看法報行政院，讓行政院、立法院去討論要不要設。

他表示，爭取是希望讓高雄經濟脫胎換骨，「管制向下降、競爭力向上提升」，就看中央要不要超越黨派。

民進黨市議員康裕成也在今天的總質詢提到自經區，追問韓國瑜所說的「自經區」全稱為何，韓國瑜說是「自由貿易經濟特區」。

市府經濟發展局長伏和中告訴中央社記者，已完成「自由貿易經濟特區」說帖，詳述內容，將會發函給中央、高雄市議會。

韓國瑜自經區
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