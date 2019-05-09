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自經區戰火燒… 蔡蘇護台灣茶 韓朱批綠唱衰

2019-05-09 00:10聯合報 本報記者／連線報導

蔡英文總統（右）昨與行政院長蘇貞昌（左）合拍共飲台灣茶的影片。蔡總統說，台灣的好...
蔡英文總統（右）昨與行政院長蘇貞昌（左）合拍共飲台灣茶的影片。蔡總統說，台灣的好茶絕對要繼續保持，要蘇貞昌「一定要守住自經區這關」。 圖／取自蔡英文臉書
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自經區話題延燒，民進黨從中央到地方鎖定此話題全面圍剿，除在中常會邀請台灣勞工陣線秘書長孫友聯以「自經區為何是自盡區？」為題專題報告，總統蔡英文與行政院長蘇貞昌還合拍共飲台灣茶影片，以守護台灣好茶為引子，要蘇貞昌「一定要守住自經區這關」。

面對民進黨的圍剿，高雄市長韓國瑜在議會答詢時，針對「自經區變自殺區」的說法反駁說，他愛台灣的心不會比質詢的議員少，並指陳菊在市長任內也爭取過自經區，「如今民進黨從總統到議員相繼出來打擊」，讓他很不解。

高雄市長韓國瑜昨列席議會備詢，議員警告他「別讓自經區變自殺區」，韓駁斥「我愛台灣...
高雄市長韓國瑜昨列席議會備詢，議員警告他「別讓自經區變自殺區」，韓駁斥「我愛台灣的心不會比妳少一分」。 記者劉學聖／攝影
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新北市前市長朱立倫也再度重批「民進黨抹黑」，指這種手法已經看太多，多年來民進黨只要對台灣經濟發展有利的、對幫台灣想出路的人，民進黨永遠是千方百計找缺點唱衰、阻止，唯恐別人做得成功，把它給比下去。這樣的執政者，是人民的悲哀。

民進黨中常會昨邀請孫友聯以「自經區為何是自盡區？」為題專案報告，黨主席卓榮泰指出，自經區是馬政府時代的舊案，當時民進黨質疑會大開後門，傷害台灣經濟，民間團體也一致撻伐，國民黨掌握立法院多數優勢，仍不敢強行通過，今天絕對不可能再走這條不可行的回頭路。

傍晚蔡英文與蘇貞昌分別透過臉書，聯播兩人共飲阿里山茶的影片，蘇連讚「這個茶真的是好茶」、「是正港台灣味」，台灣茶的品牌、茶農技術都是世界第一，是台灣之光。

蔡英文接話提到「近來就有人要講自經區，說要用中國的茶，在自經區加工後，變成台灣茶再出口，我想起來就有點擔心。」「這一關，自經區就麻煩院長一定要守得住喔」，蘇回應「這是一定要的啦」，並說，只要有他在行政院一天，「絕不允許自經區成為中國茶洗產地變台灣茶的白手套」。

而在高雄市，民進黨議員高閔琳等人也發動質詢，指國民黨及立委提出自由經濟貿易區、自由經濟貿易港區、自由經濟貿易特區等，「請問市長究竟要推哪一個？」批韓對自經區開放哪些事業？免稅優惠為何？至今都沒說清楚，「一直講發大財、發大財，就是講不出所以然」。

韓提高聲量回答，愛台灣的心不會比議員少，發大財等字眼是被剪接的，他不是說不出來，而是得有機會讓他歸納說明。韓說到一半又被高打斷，韓對高一再打斷他的說明，一度爆氣說：「妳不讓我回答，那我就不答了」。

朱立倫則重砲再批民進黨「這種抹黑手法，已經看得太多」。民進黨一路走來，只要對台灣經濟發展有利的，無一不是反對到底。廿年前的亞太營運中心，在陳水扁執政時無疾而終；兩岸直航說是「木馬屠城」；和對岸簽訂ECFA，蔡英文說是「裹著糖衣的毒藥」，如今輪到了自經區。

朱立倫指出，民進黨的財經政策提不出遠大願景目標，當年的「全球運籌中心」，現在的「新南向」或「印太戰略」，不是完全做不出成績，就是乞憐於美中衝突，在夾縫中得到一些小恩小惠。這樣的經濟戰略，才是完全拋棄自己的優勢，受制於人，受制於國際。

自經區蔡英文朱立倫韓國瑜蘇貞昌
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