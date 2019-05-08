簡榮宗向黃國昌下戰帖辯自經區 連勝文賭黃不敢

2019-05-08 20:33 聯合新聞網 綜合報導



國民黨立法委員參選人簡榮宗今前往黃國昌汐止服務處，向黃國昌提出挑戰。記者胡瑞玲／攝影 分享 facebook 3日的高雄市議會質詢時，市議員黃捷對韓國瑜翻白眼的片段在網路上瘋傳，國民黨也在昨（7）日開記者會向中央宣戰，除了炮轟蔡英文、經濟部長沈榮津，還嗆黃捷「要多做homework」。記者會後黃國昌跳出來指名要與韓國瑜辯論，國民黨立委參選人簡榮宗接下戰帖，表示願意與之來場「君子之辯」，該宣言被連勝文轉發，並嘲諷黃國昌之前曾輸給簡榮宗，說「委員應該不敢一對一單挑吧？」

國民黨昨日在記者會中除了批民進黨與黃捷沒在做功課，立委費鴻泰也提議，讓國民黨立委與沈榮津、農委會主委陳吉仲等部會首長公開辯論，分析自經區的利弊得失。隨後黃國昌在臉書表示，「我覺得應該多做homework 的是國民黨」，並指名國民黨有種就派韓國瑜出來辯，黃國昌還補充，如果覺得韓國瑜一位不夠，「要加馬英九與郭台銘一起組隊幫忙也可以」。

然而這場辯論國民黨還沒接招，簡榮宗就在臉書發文，先是稱讚「國昌兄其實還蠻照顧小朋友的」，分析黃國昌是擔心黃捷爆紅之後，被藍營立委提出相關數據挑戰，所以才跳上火線，表示「很有老大出面罩小弟的態勢」。但簡榮宗話鋒一轉，指這件事不到韓市長或郭董事長出馬的「層級」，表示自己作為國民黨立委參選人，又與黃國昌位於同一選區，邀請他來場君子之辯，並於今日上午正式透過臉書直播向黃國昌發戰帖。

連勝文今日則是在臉書揶揄黃國昌，表示「黃國昌委員應該不敢跟簡榮宗律師一對一單挑吧？黃之前的選罷法官司，在法庭中辯論就已經輸給簡律師一次了！」。

而網友們的看法則是相當兩極，支持黃國昌的人表示「一個黃捷打到他們需要用黨的力量」、「戰神可以一個打十個」、「國民黨誰敢出來辯，只是想帶風向而已」、「結果變成發大財三重唱？要不要改成rap比較有趣」；支持簡榮宗的網友表示「國民黨從政人員如果都像你一樣勇敢站出來，就不會一直被霸凌了」、「簡大加油」。