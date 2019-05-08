給韓國瑜市政打幾分？ 黃捷：可能2分吧！

2019-05-08 12:31 聯合新聞網 綜合報導



黃捷認為韓國瑜對市政的了解，僅得兩分。圖擷自 YouTube 分享 facebook

26歲時代力量高雄市議員黃捷，因日前在議會質詢自由經濟示範區，受不了高雄市長韓國瑜狂跳針回應「高雄發大財」而大翻白眼爆紅。日前她上政論節目，被問到韓國瑜對於高雄整體市政的了解給幾分時，她直言「可能2分吧」。

在政論節目《鄭知道了》中，黃捷首先被問及韓國瑜在臉書開直播抱怨自己被議員刁難一事。她表示大家可以自己公評，在看完12分鐘完整的質詢影片後，便會知道她究竟有沒有刁難市長，更表示她只是「盡到一個議員最基本的責任」，替大家把關。她認為質詢是市議員的天職，竟被說成刁難，「市長要回去釐清一下，代議政治是什麼」。

當談到韓國瑜對於整體市政的了解，並給予分數時，黃捷直言滿分是100分的話，「他可能2分吧」。只見在場所有來賓包括主持人，都很驚訝為何如此低分。黃捷進一步補充解釋，她相信韓國瑜市長最懂農業，但農業在高雄的產值就是這個比例。且韓國瑜市長對除了農業以外的市政都不太提，不論是怎麼改進或是怎麼爭取，都提不出具體的數字。黃捷表示既然市長就任四個月以來全心全意都在拼農業，「所以我想這兩分就這樣給他吧」。

黃捷也坦言，最近飽受韓粉批評，主要都是罵她太年輕以及針對外表、妝容說她是花瓶等等。她認為批評者因為沒有辦法針對她的內容批評，所以就是在針對「枝微末節的東西來批評」，大方表示不會放在心上。