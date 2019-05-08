親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
賴把公辦當競辦?
民進黨蔡賴之爭
國民黨初選競逐
自經區各方爭議
藍綠布局拚立委
政治
軍事
綜合

不滿「共享」壓榨運將：英美Uber司機跨國串聯大罷工

忘關麥克風 蔣萬安閒聊惹議「韓粉比較沒理性」

給韓國瑜市政打幾分？ 黃捷：可能2分吧！

2019-05-08 12:31聯合新聞網 綜合報導

黃捷認為韓國瑜對市政的了解，僅得兩分。圖擷自YouTube
黃捷認為韓國瑜對市政的了解，僅得兩分。圖擷自YouTube
分享

26歲時代力量高雄市議員黃捷，因日前在議會質詢自由經濟示範區，受不了高雄市長韓國瑜狂跳針回應「高雄發大財」而大翻白眼爆紅。日前她上政論節目，被問到韓國瑜對於高雄整體市政的了解給幾分時，她直言「可能2分吧」。

在政論節目《鄭知道了》中，黃捷首先被問及韓國瑜在臉書開直播抱怨自己被議員刁難一事。她表示大家可以自己公評，在看完12分鐘完整的質詢影片後，便會知道她究竟有沒有刁難市長，更表示她只是「盡到一個議員最基本的責任」，替大家把關。她認為質詢是市議員的天職，竟被說成刁難，「市長要回去釐清一下，代議政治是什麼」。

當談到韓國瑜對於整體市政的了解，並給予分數時，黃捷直言滿分是100分的話，「他可能2分吧」。只見在場所有來賓包括主持人，都很驚訝為何如此低分。黃捷進一步補充解釋，她相信韓國瑜市長最懂農業，但農業在高雄的產值就是這個比例。且韓國瑜市長對除了農業以外的市政都不太提，不論是怎麼改進或是怎麼爭取，都提不出具體的數字。黃捷表示既然市長就任四個月以來全心全意都在拼農業，「所以我想這兩分就這樣給他吧」。

黃捷也坦言，最近飽受韓粉批評，主要都是罵她太年輕以及針對外表、妝容說她是花瓶等等。她認為批評者因為沒有辦法針對她的內容批評，所以就是在針對「枝微末節的東西來批評」，大方表示不會放在心上。

時代力量高雄市議員黃捷（右）3日質詢高雄市長韓國瑜，「翻白眼」畫面爆紅。...
時代力量高雄市議員黃捷（右）3日質詢高雄市長韓國瑜，「翻白眼」畫面爆紅。圖／翻攝高雄市議會質詢畫面
分享

韓國瑜黃捷時代力量自由經濟示範區
❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

相關新聞

蔡英文反自經區 孫大千諷：逢韓必反、親美反中

2019-05-08 08:07

藍綠為自經區隔空交火 韓國瑜：在高雄打造小新加坡

2019-05-08 00:07

新聞眼／產地由進口國認定 不是想洗就洗

2019-05-08 00:28

議員警告韓國瑜：別讓自經區變自殺區

2019-05-08 11:40

開嗆！自經區辯論 簡榮宗向黃國昌下戰帖

2019-05-08 11:23

朱立倫頻批綠反自經區 鄭文燦酸：朱已經邊緣化了

2019-05-08 09:54

自經區被小英擋下的滋味 韓國瑜可以問問陳菊跟賴清德…

2019-05-08 08:00

防堵洗產地 財經兩部將嚴查重罰

2019-05-08 00:18

自經區辯論？藍委下戰帖 陳吉仲接招

2019-05-08 00:13

黃國昌嗆派韓國瑜出來辯 陳宜民酸：他可能想選總統！

2019-05-07 18:59

盧秀燕自稱財經立委 市議員質疑她對自經區議題「外行」

2019-05-07 18:19

藍委下戰帖邀辯自經區 陳吉仲：絕對樂意接受挑戰

2019-05-07 17:16

蔡總統：自經區會造成商品混淆 不是正常做法

2019-05-07 14:58

自經區熱議 蘇貞昌：國民黨這時推自經區很奇怪

2019-05-07 14:38

影／韓國瑜推自經區 蔡英文:讓人感到憂慮

2019-05-07 14:26

蔡批自經區 韓國瑜：台灣開放別太恐懼

2019-05-07 14:09

陳菊：國民黨推自經區是政治目的 無助國家發展

2019-05-07 14:08

蔡英文反對自經區 周錫瑋：頭殼已經壞掉

2019-05-07 11:52

從國家認同到自經區 賴清德一次批評韓、郭、朱

2019-05-07 11:38

自經區「洗產地」風險？盧秀燕：中央政府看法很膚淺

2019-05-07 11:11

黃偉哲：貿然提出自經區 恐造成政局不穩定

2019-05-07 11:06

下戰帖 財經三藍委邀沈榮津和陳吉仲辯論自貿區

2019-05-07 10:47

蔡英文再批自經區 韓國瑜：不要有太多恐懼

2019-05-07 10:36
看更多

熱門文章

扁找韓國瑜辯論「我哪裡貪汙？」 網友一句話突破盲腸

2019-05-08 08:10

邱毅：韓國瑜因與王世堅對罵上了神壇 又被小女孩拉下神壇

2019-05-07 22:16

蔡英文反自經區 孫大千諷：逢韓必反、親美反中

2019-05-08 08:07

影／若丁守中勝訴 傳柯文哲將順勢參選2020？柯這麼說…

2019-05-07 18:11

回嗆黃光芹 羅智強：別拿「周玉蔻」三個字羞辱我

2019-05-07 14:36

賴清德與柯文哲對決怎選？ 高嘉瑜：一個是爸一個是爺

2019-05-08 10:34

自經區被小英擋下的滋味 韓國瑜可以問問陳菊跟賴清德…

2019-05-08 08:00

黨內互打看不下去 她問：國民黨若拿掉韓流還剩什麼？

2019-05-08 10:26

真相只有一個！她用三張圖破解「黑韓者聯盟」

2019-05-08 07:40

藍委要黃捷多做功課 黃國昌：有種派韓國瑜出來辯

2019-05-07 14:26

一場密會 賴清德「德軍」人馬全曝光？

2019-05-08 09:02

選舉無效將宣布選總統？柯文哲：一審出爐沒啥影響

2019-05-07 16:12

遠見調查2020選總統／韓國瑜贏面大 黑馬柯文哲緊追

2019-05-08 09:42

王丹：連屁眼這樣下流的用語都聽到 韓國瑜已經出局了

2019-05-07 21:09

郭台銘闡述雙腿論：政治改革走了30年 經濟已有點落後

2019-05-07 22:29

韓高雄民調輸英德 吳子嘉：吳敦義已不怕韓國瑜

2019-05-07 13:13

【重磅快評】手機民調讓蔡英文打開權力慾望的潘朵拉

2019-05-07 18:22

再嗆羅智強！黃光芹：少編故事 福爾摩斯不是那麼好當

2019-05-07 16:06

忘關麥克風…蔣萬安閒聊惹議 「韓粉比較沒理性」

2019-05-08 12:32

有「吳郭魚大會」？ 韓國瑜：完全不知道

2019-05-07 17:14

2025廢核條文刪除 台大醫：台灣民主的大笑話

2019-05-07 19:59

聽韓市長的話 韓粉台中誓師大會臨時喊卡

2019-05-07 17:13

羅智強分析網軍暗黑作業 沈富雄：邏輯不強

2019-05-07 13:06

曾斥韓國瑜「假韓粉論」 沈富雄自曝遭中天下架

2019-05-08 11:16

傳韓粉26日將在台中誓師造勢 韓國瑜：拜託先不要辦

2019-05-07 13:14

總統初選納手機民調？蔡賴交鋒升高戰火

2019-05-08 00:05

吳張會前夕 張亞中：初選勝出一定會給韓國瑜一個機會

2019-05-08 09:09

與台南立委助理同框直播 她的「水蛇腰」引高嘉瑜讚嘆

2019-05-07 21:00

潛艦國造廠房明開工 海虎潛艦駛進台船助威

2019-05-08 10:35

烏魚子大王選立委提30億元政見 蔡義柏：受韓國瑜啟發

2019-05-07 15:30

手機民調吵翻 沈富雄：賴清德讓人誤會年輕票比較少

2019-05-07 18:50

穿「GATT服」諷韓國瑜？ 蔡英文這樣回應

2019-05-07 17:57

韓國瑜喊話 韓粉誓師大會決暫停

2019-05-07 23:29

扁邀韓國瑜辯論「貪汙在哪？」 陳致中：韓不了解扁案

2019-05-08 11:47

黃國昌嗆派韓國瑜出來辯 陳宜民酸：他可能想選總統！

2019-05-07 18:59

5百萬卡到韓？ 藍營：有人會募款

2019-05-07 14:09

海巡執法艦艇強化火力 「鎮海火箭彈」首曝光

2019-05-08 11:02

41年前殉職陸航飛官劉傳集 可望入祀忠烈祠

2019-05-07 16:15

飛虎隊王牌飛官去世33年 國軍追贈雲麾勳章

2019-05-07 17:21

葉匡時說MIC變MIT 林濁水：直追太平島股票上市

2019-05-07 20:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top