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自經區辯論？藍委下戰帖 陳吉仲接招

2019-05-08 00:13聯合報 記者鄭媁、沈婉玉吳姿賢丘采薇／台北報導

國民黨立委賴士葆（左起）、曾銘宗、費鴻泰和陳宜民等舉行記者會，針對自貿區再度反擊...
國民黨立委賴士葆（左起）、曾銘宗、費鴻泰和陳宜民等舉行記者會，針對自貿區再度反擊民進黨質疑。 記者張文馨／攝影
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新北市前市長朱立倫昨天表示，民進黨政府逢中必反，是經濟遇到困境的重大原因。國民黨立法院黨團則向政府下戰帖，力邀經濟部長沈榮津、農委會主委陳吉仲辯論。陳吉仲則回應，只要為了農業好，他都願意站出來，「絕對樂意接受挑戰，說明自經區所有問題。」

朱立倫昨天主持廣播節目時表示，朝野都在爭論「ＭＩＣ（大陸製）會變ＭＩＴ（台灣製）」，但失敗者會看到問題跟困難，成功者看到機會跟未來要努力的方向，台灣因為自由貿易而成功，國民黨十五名縣市長與黨籍立委都非常支持自經區的理念與規畫，這也是國民黨共同的政見。

行政院前院長賴清德則說，台灣有能力全島都是自由開放的經濟體，而不是畫定在哪個城市，「這點朱立倫也沒有否認」，且台灣若要逐步走向全島開放的自經區，何必多此一舉先從高雄開始？

國民黨立委費鴻泰指出，稍有知識的人都不會把ＭＩＣ、ＭＩＴ混淆，蔡總統會弄錯只有兩種可能，一是故意裝不懂，欺騙社會大眾，二是根本不用功，不夠格當總統。他與立委賴士葆、曾銘宗，都願意和沈榮津、陳吉仲或任何一位部長來辯論，讓社會大眾知道雙方的出發點是什麼，也能看見利弊得失。

行政院昨天則召集相關部會，要求各部會針對自經區、自貿區提供細緻的說明及比較，釐清馬政府時代的版本、目前藍營立委版本有何不同，而現行的自貿區做了什麼，已經可以達到什麼效果等，提出更有力的政策論述。

「不是只要自由就是好」，財政部高層舉例，自經區在開放農業原料及工業原料免稅進口加工同時，恐會替代國內生產的農業原料及工業原料，影響相關產業生存及發展；開放國際醫療及教育創新產業上，醫界及學界也都反對，擔心影響國內醫療及教育產業的發展。

自經區國民黨朱立倫陳吉仲
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