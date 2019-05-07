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國民黨推自經區 蘇貞昌：MIC變MIT很糟糕

2019-05-07 20:30中央社 澎湖縣7日電

行政院長蘇貞昌今天表示，對國民黨在這個時候力推的自經區做法，覺得很奇怪。若是讓MIC變成MIT，他認為是非常糟糕、是不對的，而且對台灣很不好的。

蘇貞昌今天視察澎湖前瞻基礎建設時表示，美中經濟貿易戰持續升溫，國民黨很奇怪在這個時候推自經區，美國總統川普宣布對中國2000億美金的商品課稅增加至25%。這個時候如果讓中國各種製品經台灣一轉「中國製變台灣製」，台灣會被懷疑是中國製品的洗產製地國家，以致美國都對台灣嚴格課稅，台灣真的會受不了。

蘇貞昌指出，自經區會使得區內、區外不公平，中國農產品沒有把關的進來，使中國製品經台灣一洗，結果把中國製變成台灣製「MIC變成MIT」，那就非常糟糕。國民黨在此時推自經區，不但是不對，而且對台灣很不好。

蘇貞昌說，近幾個月台商大量返回台投資，突破2000億，連外資也都加碼，台灣更應努力；同時看到台灣在世界自由貿易度己擠進前10名的好成績，超級創新也名列世界前4名，台灣已是自由貿易度最高的國家。

蘇貞昌視察澎湖「前瞻基礎建設(水環境)─離島地區供水改善計畫」時表示，澎湖觀光客是當地人口的10倍，島上水資源非常有限，需妥善運用。馬公第二海水淡化廠一期工程(產出水量4000噸)將在今年6月底完工。為進一步確保澎湖地區用水無虞，今日宣布再投入新台幣5億元經費，增建二期海淡廠(產出水量6000噸)，並要求務必於民國111年完工。

蘇貞昌隨後至農委會水試所澎湖海洋生物研究中心視察，關注澎湖周遭海域的海洋研究、生物保育及復育情形，並了解漁業、養殖與加工等領域的發展現況。

澎湖蘇貞昌自經區
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