盧秀燕自稱財經立委 市議員質疑她對自經區議題「外行」

2019-05-07 18:19 聯合新聞網 綜合報導



台中市議員黃守義在臉書發文，質疑自稱財經立委的盧秀燕對於自經區這個議題「顯然外行」。圖擷自／黃守義 分享 facebook

國民黨立委力推《自由貿易經濟特區特別條例》引發各界討論，台中市長盧秀燕昨（6）日表示，未來台中若是規劃自經區，除了境內關外、降低關稅外，還要加上百分百採購台灣原物料、雇用一定比例的台灣人才等幾個條件，絕不會讓台中成為國外產品的轉運站，達到自經區的加值效果。但台中市民進黨議員黃守義在臉書發文，質疑自稱財經立委的盧秀燕，不但所言與國民黨提的自經區草案不符，還與兩岸經貿國際局勢嚴重違背，認為這位台中市長對於這個議題「顯然外行」。

黃守義表示，雖然盧秀燕擔保未來自經區將「百分百」採購台灣原物料、雇用「一定比例的台灣人才」，但翻閱國民黨版的《自經條例》全文，洋洋灑灑六十七條，卻沒有一項條例有強制規定這兩項，因此他認為盧秀燕此項說法完全「無法無據」，直批「要嘛不用功，要嘛就是說謊。」

再者，黃守義根據經濟部《原產地證明書及加工證明書管理辦法》解釋，自經區廠商的貨品，就算原料和零件主要從中國進口，如果附加價值率有35%來自台灣，只要是在台灣完成加工製造，這個貨品就能取得台灣製造（MIT）的證明。所以黃守義認為，只要中國狹持便宜優勢，大量進口自己的原材料或零組件進入自經區，「MIC變MIT」根本是指日可待。同樣的道理，若是中國把大量便宜的花生拿來當原料加工，只要農委會准許，就可以直接內銷台灣，那就會嚴重衝擊台灣自己的花生產業。因此他問盧秀燕，「把台中都賣掉了，你賠得起嗎？」

但除了黃守義提到的這些疑慮，盧秀燕在「境內關外、降低關稅」的目標，是透過自經區，建立類似機場的免稅商品，解決台灣獨有的國際處境，她認為，因為台灣的貨物出口到其他國家時關稅較高，東西比較不好賣，所以設置境內關外的區域、減少關稅障礙，將大大有利於國內產業的降低成本、與國際競爭。至於自經區該開放哪些產業，盧秀燕認為應透過中央、地方協商，因地制宜、不必全國一致。