挺自經區 朱立倫轟：蔡總統！混淆的是妳腦袋

2019-05-07 00:22 聯合報 記者鄭媁／台北報導



高雄爭設自經區，被總統蔡英文批會造成台灣貨跟大陸貨混淆，新北市前市長朱立倫（圖）昨晚強勢回敬說：「蔡總統，混淆的是妳的腦袋」。 圖／朱立倫辦公室提供 分享 facebook

高雄爭設自經區，總統蔡英文重批不能讓「台灣貨」和「中國貨」分不清楚，她堅決反對；新北市前市長朱立倫昨晚在臉書以三點理由、四項主張回應蔡總統，並強勢回敬說：「蔡總統，台灣貨跟大陸貨不會混淆，混淆的是妳的腦袋」。

朱立倫指出，蔡總統在臉書上洋洋灑灑的列出她反對自經區的理由，包括大陸貨會趁機洗成台灣貨、捲入美中貿易戰會被美國用關稅報復等等，朱在臉書上諷刺，「蔡總統妳不是假外行，就是利用恐中來嚇老百姓，按照你們民進黨對假新聞的標準，應該要被關三天！」

朱立倫指出，各國對於產地認定都有標準，台灣的一般標準是附加價值要在百分之卅五以上，產地證明才會是台灣。朱提醒蔡總統，行政院正推動、桃園市長鄭文燦大力肯定的「自由貿易港區」，也會有同樣的疑慮，「怎麼妳就視而不見呢？」

如果擔心有不肖廠商鑽漏洞，經濟部跟海關現在的做法是核發許可證、加強貨品的查驗與比對、加發產地證明等，這可是「現行行政機關」推出的防範措施，蔡總統如果認為沒用，是在自己打自己行政機關的臉嗎？

朱立倫質疑，按照蔡英文的邏輯，三星在越南生產，iPhone在大陸的富士康生產，就變得不是三星、不是蘋果了嗎？台積電為全世界代工晶片，難道就不是台灣之光？如果老是用這種思維來看待國際競爭，真的會害慘台灣。

至於會不會有關稅懲罰？朱立倫說，只要釐清產地，就不會有關稅報復的問題，沒有人說自經區內不需要嚴加把關，重點是「看到機會還是只看到疑慮」。

朱表示，美中貿易戰下，自經區不正是提供台商回台投資的大好機會？蔡總統特別把自經區和美中貿易戰牽上關係，不是無知，就是故意，朱還反問：「蔡總統，妳是哪一個？」

對於自經區，朱立倫提出四大主張，包括打造台灣品牌出口全球；嚴格遵守WTO原產地規範；開放開放再開放，逐步打造「自由貿易島」；特殊產業示範區內先行試點，絕不躁進。「千言萬語化作一句，拚經濟，讓專業的來！」

朱立倫昨天稍早曾表示，自經區是國際趨勢，早就該做，且是國民黨共同政見，已經有十五縣市長連署。民進黨因為意識形態逢中必反，又找不到更好的方法，最終只會拖垮台灣經濟。