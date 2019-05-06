回答自經區頻跳針 韓國瑜：報告的是需求面

2019-05-06 16:01 中央社 高雄6日電



高雄市長韓國瑜。 聯合報系資料照／記者劉學聖攝影 分享 facebook

日前高雄市長韓國瑜面對議員質詢自經區問題時頻跳針，多次以「發大財」回應，韓國瑜今天受訪說，是希望高雄的經濟能藉自經區脫胎換骨，講得不像經濟專家，但報告的是需求面。

時代力量黨籍的市議員黃捷於日前在市議會質詢韓國瑜自由經濟示範區相關問題時，韓國瑜多次以「發大財」做回應，讓黃捷屢次翻白眼，並在臉書發文指韓國瑜「通通回答不出來」。

韓國瑜跳針回應「發大財」引起熱議及批評，黃捷的網路聲量也暴增，成為新一代「鄉民女神」。

被批評對自經區說不清楚，韓國瑜5日開直播說明，還對行政院喊話表示，如果中央願意設自經區，盼給高雄一個機會。

不過行政院5日說，拚經濟有其他作法，各項成果已紛紛展現，行政院目前沒有創設自經區的計畫。今天行政院秘書長李孟諺也指出，韓國瑜對自經區內涵並不清楚。

韓國瑜今天於市政總質詢會後接受媒體訪問表示，自經區就是希望高雄的經濟能夠脫胎換骨；不管是人才、稅賦、資金的鬆綁等，因為高雄有海港、空港，希望在高雄找到一個地點，能創造更多的價值。

他說，有幾位立委已經提出47條有關自經區的法律，相信會有人反對，但是高雄市的立場就是要「經濟產業升級、高雄市有更好的活絡經濟」。

韓國瑜說，身為高雄市長，每一個環節、方法、每一個計畫可以發展高雄經濟都要掌握，他要緊緊抓住，「如果講得不像經濟專家那樣，但我是報告需求。」