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韓國瑜推自經區 喊話政院

2019-05-06 00:24聯合報 記者蔡孟妤陳熙文／連線報導

韓國瑜昨天臉書直播說明自經區，表示高雄所以需要自經區，是因為高雄財政太困難了，他...
韓國瑜昨天臉書直播說明自經區，表示高雄所以需要自經區，是因為高雄財政太困難了，他要想辦法衝經濟，成立自經區可讓高雄脫胎換骨。 圖／翻攝自韓國瑜臉書
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高雄市長韓國瑜推動自由經濟示範區，在議會備詢時不斷以「發大財」回應，遭綠營質疑沒做好功課。韓國瑜昨天主動開臉書直播表示，「對一個市長來講，我講我的需求，我講我的大方針及高雄市民的需要，其他的就交給相關局處去擬定計畫；自經區也是一樣。」

韓：第一個自經區請選擇高雄

韓國瑜說，自經區是高雄經濟脫胎換骨的好機會，高雄前市長陳菊與台南市前市長賴清德都曾提議在高雄、台南成立自經區；高雄有海空港優勢，呼籲行政院，若要做第一個自經區，「拜託，請選擇高雄」。

政院：自經區不是拚經濟首選

行政院發言人Kolas Yotaka表示，行政院拚經濟，有其他做法，各項成果已紛紛展現，目前沒有創設自經區的計畫。Kolas說，行政院長蘇貞昌已經多次說明行政院對自經區的立場。二○一三年十二月廿六日行政院會通過「自由經濟示範區特別條例草案」，但立法院在國民黨多數的情況下都無法通過該草案，顯然自經區對現在的台灣來說，未必是拚經濟的首選。

韓國瑜直播約十五分鐘，湧進十一萬觀看次數。

「三千三百億負債入不敷出」

他表示，自己所以一直說發大財，高雄市所以需要自經區，是因為高雄的財政困窘到已經「沒有辦法」，除了三千三百億負債還入不敷出，因此他要想辦法衝經濟和賺錢，成立自經區可以讓高雄脫胎換骨。

他表示，所謂自經區就是資金、人才、產業、原材料盡可能鬆綁。在自經區內人才鬆綁，可吸引人才，資金鬆綁可吸引資金進入，原材料鬆綁可讓原料直接進自經區內加工後立刻行銷到國外。

韓國瑜說，讓白領階層、全世界的錢能進來高雄，加工生產後行銷世界，人流、金流、資訊流等與世界接軌，現在中美貿易大戰，歐美希望秘密生產，若高雄有自經區做為資訊安全管理的生產基地，就能吸引投資。

「若害怕木馬屠城可先試辦」

韓國瑜說，他希望高雄能創造小新加坡、小香港，讓高度自由經濟流動，中央若害怕有木馬屠城，先試辦也可。

他表示，議員問他如何鬆綁，為何講得不清不楚，他要強調的是，市長是分工授權，就像若在高雄成立一個國際大機場，如果有人問門要開哪邊、航站要多少人、進出流量要多少人、跑道要多長、怎麼樣防火等等，市長提出大方針與需求，其他交給相關局處規劃。

韓國瑜坦承，最近心情確實受到影響，因為被黑得很慘，黑他的人「不只是火車載不完，現在連航空母艦都載不完」；但他一切為了高雄市民，心無畏懼，會繼續衝刺。他也拜託高雄市立委，仔細思考自經區能為高雄帶來什麼好處，盼中央、地方一條心衝刺高雄。

韓國瑜自由經濟示範區行政院Kolas Yotaka

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