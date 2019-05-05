自經區勢在必行 學者：高雄具優勢

2019-05-05 18:42 台灣醒報 記者施養正╱台北報導



學者認為，高雄擁有海陸空完善交通資源，有利於發展自由經貿特區。 台灣醒報（擷自維基百科） 分享 facebook

「自經區能更自由化、國際化、前瞻性的引導產業轉型。」高雄市副市長葉匡時強調，自經區是為了讓人流、物流等法令鬆綁，加速產業轉型並吸引人才回流。對此，政大經濟系教授林祖嘉受訪時同意說，高雄坐擁完整的海、陸、空交通資源，自經區勢在必行。政大經濟系副教授杜震華則說，高雄自經區絕對要中央支持，可先從創新服務及物流業著手。

自經區可拓展國際視野

葉匡時5日在臉書貼文中說，高雄市長韓國瑜希望高雄能夠有個經濟特區，可以更自由化、更國際化、更前瞻性的來引導高雄的產業轉型。日前於議會施政質詢時，韓市長已經說過，自經區的重要工作是讓人流、物流、金流、法規鬆綁，跟上國際規範，以利於引進高科技、國際醫療、跨境店商、高教等產業。

他舉例，聯合利華是登記在英國與荷蘭的公司，旗下的Lipton Tea（立頓）是世界最大的茶葉品牌。葉匡時說，荷蘭不產茶葉，立頓卻能行銷全球。目前台灣自產的茶葉、鳳梨只夠內銷，但大可從中國或東南亞進口茶葉及農產品，再於自經區生產成的台灣茶、鳳梨酥等加值食品行銷全球。

此外，葉匡時表示，很多國際第一流的大學都在新加坡、中國設分校，台灣為何不能？且台灣有一流的醫療水準，在國際醫療產值上卻遠不如泰國、新加坡等東南亞國家。他強調，國內目前的法規需要鬆綁，而自經區可以先行試驗，若可行則推廣全國，不好則修正改善，高雄曾擁有全台第1個加工出口區，現在希望有第1個自經區，藉以引導產業升級轉型。

恐成中國「洗產地」

不過日前財政部曾反對說，自經區會讓區域內外產生不公平競爭，並強調全國性課題不宜採區域性處理，且推動自經區，台灣可能淪為中美貿易戰下，中國產品「洗產地」的溫床。此外，自經區內的自由金流若配套不足，恐成為洗錢或避稅的天堂，而特區法規鬆綁使進駐業者大增，對於海關也不容易管控物流及產地標記。

對此，林祖嘉表示，即便自經區法規鬆綁，但各國產品在進口時都有規定「原產定標章」，假設中國製產品進口台灣，至少需加工增值35%以上，才能稱做「台灣製造」，「MIC變MIT」並不如外界以為的那般容易。

法規鬆綁提升競爭力

林祖嘉強調，自經區與政府對外簽署的自由貿易協定（FTA）具有互補功能，高雄擁有海、陸、空完整的交通資源，機場、海港等設備也算完善，先天上即具有發展自經區的地理優勢。

他建議，政府大可先以高雄做為法規鬆綁的實驗地，若施行成功再行推廣全國，且除高雄之外，桃園、台南等地都是自經區的優質候選，若成功發展，也可做為日後台灣與他國簽署FTA的談判籌碼。

政治大學經濟系副教授杜震華也指出，高雄有規劃自經區的雄厚條件，但一定得靠中央協助，假使要實踐，建議可以國際機場為中心，在附近規劃物流中心，運送「體積小、價值高」的創新服務產品，台灣的地理位置極佳，只要他國有需求，透過物流都能即刻送達。

【更多精采內容，詳見 】