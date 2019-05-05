韓國瑜不懂自經區？ 藍委緩頰：資訊落差

2019-05-05 16:57 台灣醒報 記者吳婉瑜╱台北報導



曾銘宗5日於記者會中澄清自經區爭議。 台灣醒報（擷自國民黨立法院黨團） 分享 facebook

「為何韓國瑜力推自經區，自己卻一問三不知？」國民黨立委曾銘宗5日召開「自貿特區救經濟」時記者如此提問，曾銘宗答說，目前條文還在立法院審查，且條文涉及層面太廣，韓市長不清楚「很正常」。他表示，先前曾將研議草案給高市府幕僚，可能是「幕僚沒將資訊Pass給韓市長」。

自經區仍受法律規範

針對綠營質疑「MIC商品洗成MIT」、「打擊台灣農業」，曾銘宗澄清說，陸資來台投資需符合兩岸關係條例，由經濟部專案審核，他強調「絕對沒對陸資特別開放」；另外，成立自經區將開放2千多項農產進口，遭質疑衝擊台灣農業，曾銘宗解釋，農產加工品要從自經區銷貨到國內，都需經農委會核准。

曾銘宗5日在記者會中表示，自經區是修正馬政府版本的缺失，能夠實現韓國瑜「貨出去、人進來」。他提出自經區四大目標，包括設置產業特區，吸引人才與國外資金回流、相關產業連結，從點到面產業升級、融入區域經濟整合，避免被邊緣化等。

國民黨立委童惠珍也說，賴清德曾贊成六港一空是台灣被區域邊緣化的解藥，她質疑綠營如今是「為反對而反對」。童惠珍也提到，成立自經區「前店後廠」能夠幫助台灣經濟成長。至於外界質疑專業人才將搶走本國就業機會，童惠珍表示，台灣本就有優秀專業人才，外來人才需要執照、證照才能工作。

蘇貞昌：衝擊台灣農產品

高雄市長韓國瑜3日面對議員質詢自經區議題時，跳針式的回應「發大財」。行政院長蘇貞昌5日出席活動時也回應說，首長面對議員的質詢，有時候準備不及會有狀況，不過，如果對於自己所一再講的政策，卻沒有進入狀況，就會被議員抓包。

昨天國民黨主席吳敦義改口說「自經區」應該是「自經區」，因為自經區有自殺的涵義。蘇貞昌5日受訪時針對自經區提出兩大質疑，他表示，自經區無論名字怎麼改，大量開放中國農產品進來，造成台灣區內、區外不公平。他提到，現在台商不斷回流，我們要有信心，而非再去發想國民黨立委多數的時代都不敢通過的自經區。

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