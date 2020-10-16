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抗議南鐵東移 11人遭警管束已放行

中央社 / 台北16日電
抗議南鐵東移，學生聲援者衝交通部。聯合報記者林俊良／攝影
抗議南鐵東移，學生聲援者衝交通部。聯合報記者林俊良／攝影

抗議南鐵東移強拆民宅，約15名聲援者今天試圖衝進交通部抗議，與現場員警發生衝突，導致數人流血受傷。北市警方表示，現場管束11人，經查證身分已放行，過程中有員警受傷。

南鐵東移徵收區開元路橋最後兩戶日前開始拆除，其中陳家的已全拆，另一戶黃家屬於半拆戶，但黃家仍希望保留樓梯，部分關注黃家的聲援學生下午到交通部前抗議表達訴求。

聲援者一度因衝撞警方立起的拒馬，10多人被警方壓制，有1人臉部流血。

台北市警察局中正一分局發布新聞稿表示，反南鐵東移自救會成員因不滿交通部鐵道局破壞黃家樓梯，號召聲援者前往交通部譴責，期間因部分民眾情緒激動，呼籲群眾進入交通部陳情，現場警方立即制止勸導。

警方指出，現場指揮官下午3時許第一次舉牌警告，並依警察職權管束11人，分別為6男5女，然現場其餘群眾仍情緒激動，指揮官下午近4時第二次舉牌命令解散，呼籲群眾保持理性訴求。

警方表示，被管束11人經查證身分，確認無安全顧慮後就放行，衝撞過程有5名員警受傷，傷勢集中手腕、手指等部位。

警方指出，尊重民眾表達言論自由，但對違法脫序不理性行為，會嚴正執法，呼籲民眾表達意見與訴求應採和平、理性方式。

南鐵東移 警察 北市

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